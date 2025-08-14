El Ministerio de Seguridad y Justicia anuncia que, hasta el 21 de agosto inclusive se encuentra abierta la convocatoria para cubrir seis puestos en el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de integrar los gabinetes criminológicos.
Relevarán la Encuesta Permanente de Hogares en Luis Beltrán y Lamarque
La Dirección de Estadística y Censos comunica que entre el jueves y sábado se realizará la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en Luis Beltrán y Lamarque. La misma es coordinada junto con el INDEC, se realiza en todo el país, y busca obtener información socioeconómica de la población.Regionales14/08/2025
Esta encuesta recopila datos sobre las condiciones de vida de la población, incluyendo información sobre la cantidad de personas que trabajan o buscan empleo, el nivel de estudios alcanzado, la situación migratoria, las características de la vivienda y los servicios disponibles.
Las entrevistas serán realizadas por personal autorizado y debidamente identificado. En algunos casos, los encuestadores estarán acompañados por supervisores, quienes también portarán credenciales oficiales.
La encuesta se lleva a cabo bajo lo establecido por la Ley Nacional 17.622, que garantiza la absoluta confidencialidad de la información recolectada. La participación de los hogares seleccionados es clave para asegurar resultados precisos y representativos.
Disponer de información actual y confiable contribuye a comprender mejor la realidad social y económica, y a diseñar políticas públicas más efectivas. Por este motivo, se invita a la población a colaborar con esta importante iniciativa.
Jessica Risaro de Pomona es una de las biólogas que fue parte de la reciente expedición del CONICET en el cañón Submarino de mar del plata a bordo del buque Falkor(too) que finalizó el domingo 10 de agosto. Ahora participara en los próximos días de la exploración en Uruguay
Una falla en el circuito eléctrico producido en una de las ópticas generó un foco de incendio que afectó la parte delantera de un Peugeot 207.
En este mes de agosto el CEAER ofrece la posibilidad de comenzar a estudiar alguna de las tecnicaturas. Además ofrece Certificaciones Profesionales de un año de cursado, con gran salida laboral.
Sortearon a potenciales jurados para juzgar un femicidio ocurrido en Luis BeltránRegionales08/08/2025
La Oficina Judicial de Roca sorteó a las 70 personas de las que saldrá el jurado popular que brindará un veredicto de culpabilidad o no en la investigación por el femicidio de Marisa Coliman, y tentativa de homicidio de su hijo.
Las comunidades educativas de Valle Medio siguen recibiendo capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich.
Utilizaron una firma falsa para sacar un préstamo a su nombre: condenan la práctica abusivaRegionales07/08/2025
Una mujer recibió mensajes de texto en los que le solicitaban el pago de una deuda por un préstamo personal. También recibió llamadas insistentes con el mismo reclamo. Finalmente denunció que nunca accedió a ese empréstito y que utilizaron su nombre con una firma falsa.
El Nacional de Rally en Parejas 2025, de Mountain Bike se realizó en Paso Córdoba, con ciclistas del valle medio que se quedaron con tres categorías.
Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.