Relevarán la Encuesta Permanente de Hogares en Luis Beltrán y Lamarque

La Dirección de Estadística y Censos comunica que entre el jueves y sábado se realizará la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en Luis Beltrán y Lamarque. La misma es coordinada junto con el INDEC, se realiza en todo el país, y busca obtener información socioeconómica de la población.

Regionales14/08/2025
IMG-20250814-WA0000

Esta encuesta recopila datos sobre las condiciones de vida de la población, incluyendo información sobre la cantidad de personas que trabajan o buscan empleo, el nivel de estudios alcanzado, la situación migratoria, las características de la vivienda y los servicios disponibles.


Las entrevistas serán realizadas por personal autorizado y debidamente identificado. En algunos casos, los encuestadores estarán acompañados por supervisores, quienes también portarán credenciales oficiales.


La encuesta se lleva a cabo bajo lo establecido por la Ley Nacional 17.622, que garantiza la absoluta confidencialidad de la información recolectada. La participación de los hogares seleccionados es clave para asegurar resultados precisos y representativos.


Disponer de información actual y confiable contribuye a comprender mejor la realidad social y económica, y a diseñar políticas públicas más efectivas. Por este motivo, se invita a la población a colaborar con esta importante iniciativa.

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20250813-WA0003

Choele planchado al piso

Regionales - Choele Choel13/08/2025

Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.