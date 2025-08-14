Relevarán la Encuesta Permanente de Hogares en Luis Beltrán y Lamarque

Esta encuesta recopila datos sobre las condiciones de vida de la población, incluyendo información sobre la cantidad de personas que trabajan o buscan empleo, el nivel de estudios alcanzado, la situación migratoria, las características de la vivienda y los servicios disponibles.



Las entrevistas serán realizadas por personal autorizado y debidamente identificado. En algunos casos, los encuestadores estarán acompañados por supervisores, quienes también portarán credenciales oficiales.



La encuesta se lleva a cabo bajo lo establecido por la Ley Nacional 17.622, que garantiza la absoluta confidencialidad de la información recolectada. La participación de los hogares seleccionados es clave para asegurar resultados precisos y representativos.



Disponer de información actual y confiable contribuye a comprender mejor la realidad social y económica, y a diseñar políticas públicas más efectivas. Por este motivo, se invita a la población a colaborar con esta importante iniciativa.