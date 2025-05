Reclamo de respeto por la identidad productiva de Belisle

“Siguen subestimando al Valle Medio”, señaló el legislador, quien recordó que todo lo relacionado con la producción de alfalfa debería realizarse en Belisle, una localidad que año tras año sostiene con esfuerzo y orgullo su identidad productiva.



Delgado Sempé cuestionó el traslado sistemático de eventos y actividades provinciales a Cipolletti, dejando de lado a otras ciudades rionegrinas que también tienen derecho a ser protagonistas del desarrollo. “Cipolletti es una hermosa ciudad, con su propio potencial y actividades para impulsar. Pero realizar la Expo Alfa allí es una falta de respeto a la comunidad de Belisle”, enfatizó.



El legislador sostuvo que una exposición de semejante magnitud hubiera significado una oportunidad única para posicionar a Belisle como epicentro del trabajo público y privado en torno a la producción de alfalfa de alta calidad. “Basta de llevar todo a Cipolletti. Cada región debe tener su economía y hay que ponerla en valor en su lugar de desarrollo”, concluyó.



Finalmente, advirtió con ironía que, de seguir esta lógica, “en cualquier momento también llevan la Fiesta de la Nieve o la del Golfo a Cipolletti”, y reclamó al gobernador Alberto Weretilneck que no le quite a cada pueblo su identidad por el simple hecho de no recorrer la provincia.