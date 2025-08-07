Las comunidades educativas de Valle Medio siguen recibiendo capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich.
Utilizaron una firma falsa para sacar un préstamo a su nombre: condenan la práctica abusiva
Una mujer recibió mensajes de texto en los que le solicitaban el pago de una deuda por un préstamo personal. También recibió llamadas insistentes con el mismo reclamo. Finalmente denunció que nunca accedió a ese empréstito y que utilizaron su nombre con una firma falsa.Regionales07/08/2025
El Juzgado Civil de Choele Choel hizo lugar a la demanda y condenó la práctica abusiva de la Compañía Financiera Argentina S.A. Ordenó el pago correspondiente al daño punitivo y moral ocasionado.
La mujer recibía mensajes de "Efectivo Sí", nombre de fantasía de la firma financiera. Primero recurrió a la Oficina de Defensa del Consumidor de Río Colorado, donde inició un reclamo y se solicitó a la entidad financiera la documentación de la supuesta deuda. La empresa remitió una solicitud de préstamo firmada falsamente.
El crédito no fue solicitado ni autorizado por ella. La financiera insistió en cobrar la deuda e incluso informó al Banco Central que la señora era deudora. Esta situación se mantuvo entre 2016 y 2019.
Una pericia caligráfica determinó que la firma atribuida a la mujer no le pertenecía. Esto confirmó su denuncia de falsificación. La jueza acreditó nunca se celebró el préstamo personal reclamado.
También se determinó que la mujer anteriormente había solicitado un préstamo, pero éste fue cancelado mediante una financiación. El libre de deuda y de Veraz fue presentado en la instancia previa de mediación.
El tribunal concluyó que la empresa no cumplió con su obligación de colaborar con la justicia ni aportó prueba suficiente que justificara su accionar. De este modo, incumplió lo dispuesto por la Ley de Defensa del Consumidor.
La falsedad del contrato, la inclusión de datos incorrectos en el Banco Central y la insistencia al pago, configuraron una transgresión al deber de trato digno y a la buena fe en las relaciones de consumo.
