Jornada de corrección de termómetros

Las "Jornadas de corrección de termómetros" se realizarán en la Agencia de Extensión Rural del INTA Valle Medio (Villa Galense 575) los días 12 y 13 de agosto, de manera gratuita.

La actividad se desarrollará según el siguiente cronograma:


 Martes 12 de agosto, de 8 a 13 horas: RECEPCIÓN DE TERMÓMETROS


Cada termómetro deberá estar identificado con el nombre del productor y la chacra donde se utiliza (con un papel, tarjeta, bolsa identificada, etc.) y resguardado en un recipiente que lo proteja (caja de zapatos, telgopor, etc., identificada). La institución no se responsabiliza por pérdida o ruptura de los mismos. 


Miércoles 13 de agosto, de 10 a 14 horas: DEVOLUCIÓN DE TERMÓMETROS CORREGIDOS


Aquellos termómetros que registren algún error serán entregados con una etiqueta pegada, en la que se indicarán cuántos grados hay que restar o sumar a la lectura que se realice.


Para más información:  02946 48-1126.

