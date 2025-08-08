Jornada de corrección de termómetros

La actividad se desarrollará según el siguiente cronograma:



Martes 12 de agosto, de 8 a 13 horas: RECEPCIÓN DE TERMÓMETROS



Cada termómetro deberá estar identificado con el nombre del productor y la chacra donde se utiliza (con un papel, tarjeta, bolsa identificada, etc.) y resguardado en un recipiente que lo proteja (caja de zapatos, telgopor, etc., identificada). La institución no se responsabiliza por pérdida o ruptura de los mismos.



Miércoles 13 de agosto, de 10 a 14 horas: DEVOLUCIÓN DE TERMÓMETROS CORREGIDOS



Aquellos termómetros que registren algún error serán entregados con una etiqueta pegada, en la que se indicarán cuántos grados hay que restar o sumar a la lectura que se realice.



Para más información: 02946 48-1126.