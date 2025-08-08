En el mes de las Infancias y a pedido del público, vuelve a Luis Beltrán VarieTé TaTeTi.
Jornada de corrección de termómetros
Las "Jornadas de corrección de termómetros" se realizarán en la Agencia de Extensión Rural del INTA Valle Medio (Villa Galense 575) los días 12 y 13 de agosto, de manera gratuita.Regionales - Luis Beltrán08/08/2025
La actividad se desarrollará según el siguiente cronograma:
Martes 12 de agosto, de 8 a 13 horas: RECEPCIÓN DE TERMÓMETROS
Cada termómetro deberá estar identificado con el nombre del productor y la chacra donde se utiliza (con un papel, tarjeta, bolsa identificada, etc.) y resguardado en un recipiente que lo proteja (caja de zapatos, telgopor, etc., identificada). La institución no se responsabiliza por pérdida o ruptura de los mismos.
Miércoles 13 de agosto, de 10 a 14 horas: DEVOLUCIÓN DE TERMÓMETROS CORREGIDOS
Aquellos termómetros que registren algún error serán entregados con una etiqueta pegada, en la que se indicarán cuántos grados hay que restar o sumar a la lectura que se realice.
Para más información: 02946 48-1126.
Chicos y chicas de todo el Valle Medio se dieron cita el miércoles en el Gimnasio Municipal de Luis Beltrán para interiorizarse y conocer las distintas ofertas educativas académicas y de formación laboral que ofreció la 2° Feria de Carreras organizada por el municipio de Luis Beltrán.
Todo listo para la etapa regional Valle Medio de los Encuentros CulturalesRegionales - Luis Beltrán07/08/2025
Este viernes 8 de agosto se llevará a cabo en Luis Beltrán la instancia regional Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos, el programa de la Secretaría de Cultura que este año cumple 12 años.
Destacada participación de la escuela de voley de Beltrán en JacobacciRegionales - Luis Beltrán06/08/2025
Durante el fin de semana se disputó el segundo Clasificatorio Sub-14 de Voley en la localidad de Jacobacci, donde la Escuela Municipal de Luis Beltrán se hizo presente obteniendo grandes resultados.
El vuelco de una camioneta ocurrido anoche en el interior del canal cementado “Paseo de la Democracia” sorprendió a propios y extraños.
Solo daños materiales fue el resultado de un choque entre un auto y una moto ocurrido en las primeras horas de la tarde del lunes en Luis Beltrán.
La Feria de Carreras 2025 se llevará a cabo el próximo 6 de agosto en el gimnasio municipal de Luis Beltrán desde las 9 horas hasta las 16.
En Luis Beltrán, dos motos colisionaron el día sábado 2 de agosto, en horas de la tarde, en la intersección de Sargento Cabral y 25 de Mayo.
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.
Utilizaron una firma falsa para sacar un préstamo a su nombre: condenan la práctica abusivaRegionales07/08/2025
Una mujer recibió mensajes de texto en los que le solicitaban el pago de una deuda por un préstamo personal. También recibió llamadas insistentes con el mismo reclamo. Finalmente denunció que nunca accedió a ese empréstito y que utilizaron su nombre con una firma falsa.
En la mañana de este jueves se produjo un choque en la esquina de Villegas y Namuncurá en Choele Choel. Fue minutos después de las 8,30 horas.