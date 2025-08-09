Colisión entre una bici y un auto

Ocurrió pasadas las 15:30 horas, sobre calle Belgrano entre Avellaneda y Saenz Peña.



Si bien se iniciaron actuaciones preliminares por accidente de transito, hubo acuerdo entre las partes de no accionar judicialmente.



El vehículo involucrado es un Toyota y era conducido por un hombre de 29 años de edad, mientras que en el rodado de menor porte de movilizaba una mujer de 51.



Por lo que se pudo establecer, la bicicleta habría impactado la parte lateral trasera del auto.



En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística de la policía de Río Negro.

Fuente Unidad Regional IV