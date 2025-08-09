En Luis Beltrán, en la tarde del martes – casi sobre el filo de las 16:30 horas – dos motos fueron divisadas por personal del Centro de Monitoreo 911 que opera en Lamarque transitando a altísima velocidad por calles del ejido urbano.
Colisión entre una bici y un auto
En Beltrán, un auto y una bicicleta protagonizaron, en la tarde del jueves, una colisión que no acarreó lesiones de gravedad a las personas involucradas.Regionales - Luis Beltrán09/08/2025
Ocurrió pasadas las 15:30 horas, sobre calle Belgrano entre Avellaneda y Saenz Peña.
Si bien se iniciaron actuaciones preliminares por accidente de transito, hubo acuerdo entre las partes de no accionar judicialmente.
El vehículo involucrado es un Toyota y era conducido por un hombre de 29 años de edad, mientras que en el rodado de menor porte de movilizaba una mujer de 51.
Por lo que se pudo establecer, la bicicleta habría impactado la parte lateral trasera del auto.
En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística de la policía de Río Negro.
Fuente Unidad Regional IV
Las "Jornadas de corrección de termómetros" se realizarán en la Agencia de Extensión Rural del INTA Valle Medio (Villa Galense 575) los días 12 y 13 de agosto, de manera gratuita.
En el mes de las Infancias y a pedido del público, vuelve a Luis Beltrán VarieTé TaTeTi.
Chicos y chicas de todo el Valle Medio se dieron cita el miércoles en el Gimnasio Municipal de Luis Beltrán para interiorizarse y conocer las distintas ofertas educativas académicas y de formación laboral que ofreció la 2° Feria de Carreras organizada por el municipio de Luis Beltrán.
Todo listo para la etapa regional Valle Medio de los Encuentros CulturalesRegionales - Luis Beltrán07/08/2025
Este viernes 8 de agosto se llevará a cabo en Luis Beltrán la instancia regional Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos, el programa de la Secretaría de Cultura que este año cumple 12 años.
Destacada participación de la escuela de voley de Beltrán en JacobacciRegionales - Luis Beltrán06/08/2025
Durante el fin de semana se disputó el segundo Clasificatorio Sub-14 de Voley en la localidad de Jacobacci, donde la Escuela Municipal de Luis Beltrán se hizo presente obteniendo grandes resultados.
El vuelco de una camioneta ocurrido anoche en el interior del canal cementado “Paseo de la Democracia” sorprendió a propios y extraños.
Solo daños materiales fue el resultado de un choque entre un auto y una moto ocurrido en las primeras horas de la tarde del lunes en Luis Beltrán.
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.
En la mañana de este jueves se produjo un choque en la esquina de Villegas y Namuncurá en Choele Choel. Fue minutos después de las 8,30 horas.
