Imágenes del 911 facilitaron retención preventiva de una moto

Esto orientó al personal de la comisaría 19° para que saliera en búsqueda de los rodados, logrando individualizar e interceptar a uno de ellos transitando calle Chacabuco a escasos metros de la intersección con 24 de septiembre.



Se procedió entonces a identificar al motociclista, un joven de 18 años de edad con domicilio en la localidad.

Iba a bordo de un motovehículo Honda XR 150 cc que carecía de chapa patente, y sin contar el motociclista con casco, cédula de identificación, licencia de conductor y seguro en ese momento.



Por eso se tomó la determinación de proceder a la retención preventiva del rodado y dar intervención al Juzgado de Faltas Municipal de Luis Beltrán para el labrado de las actuaciones administrativas correspondientes.

Fuente Unidad Regional IV