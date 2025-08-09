En Beltrán, un auto y una bicicleta protagonizaron, en la tarde del jueves, una colisión que no acarreó lesiones de gravedad a las personas involucradas.
Imágenes del 911 facilitaron retención preventiva de una moto
En Luis Beltrán, en la tarde del martes – casi sobre el filo de las 16:30 horas – dos motos fueron divisadas por personal del Centro de Monitoreo 911 que opera en Lamarque transitando a altísima velocidad por calles del ejido urbano.Regionales - Luis Beltrán09/08/2025
Esto orientó al personal de la comisaría 19° para que saliera en búsqueda de los rodados, logrando individualizar e interceptar a uno de ellos transitando calle Chacabuco a escasos metros de la intersección con 24 de septiembre.
Se procedió entonces a identificar al motociclista, un joven de 18 años de edad con domicilio en la localidad.
Iba a bordo de un motovehículo Honda XR 150 cc que carecía de chapa patente, y sin contar el motociclista con casco, cédula de identificación, licencia de conductor y seguro en ese momento.
Por eso se tomó la determinación de proceder a la retención preventiva del rodado y dar intervención al Juzgado de Faltas Municipal de Luis Beltrán para el labrado de las actuaciones administrativas correspondientes.
Las "Jornadas de corrección de termómetros" se realizarán en la Agencia de Extensión Rural del INTA Valle Medio (Villa Galense 575) los días 12 y 13 de agosto, de manera gratuita.
En el mes de las Infancias y a pedido del público, vuelve a Luis Beltrán VarieTé TaTeTi.
Chicos y chicas de todo el Valle Medio se dieron cita el miércoles en el Gimnasio Municipal de Luis Beltrán para interiorizarse y conocer las distintas ofertas educativas académicas y de formación laboral que ofreció la 2° Feria de Carreras organizada por el municipio de Luis Beltrán.
Todo listo para la etapa regional Valle Medio de los Encuentros CulturalesRegionales - Luis Beltrán07/08/2025
Este viernes 8 de agosto se llevará a cabo en Luis Beltrán la instancia regional Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos, el programa de la Secretaría de Cultura que este año cumple 12 años.
Destacada participación de la escuela de voley de Beltrán en JacobacciRegionales - Luis Beltrán06/08/2025
Durante el fin de semana se disputó el segundo Clasificatorio Sub-14 de Voley en la localidad de Jacobacci, donde la Escuela Municipal de Luis Beltrán se hizo presente obteniendo grandes resultados.
El vuelco de una camioneta ocurrido anoche en el interior del canal cementado “Paseo de la Democracia” sorprendió a propios y extraños.
Solo daños materiales fue el resultado de un choque entre un auto y una moto ocurrido en las primeras horas de la tarde del lunes en Luis Beltrán.
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.
En la mañana de este jueves se produjo un choque en la esquina de Villegas y Namuncurá en Choele Choel. Fue minutos después de las 8,30 horas.
