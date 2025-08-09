Imágenes del 911 facilitaron retención preventiva de una moto

En Luis Beltrán, en la tarde del martes – casi sobre el filo de las 16:30 horas – dos motos fueron divisadas por personal del Centro de Monitoreo 911 que opera en Lamarque transitando a altísima velocidad por calles del ejido urbano.

Esto orientó al personal de la comisaría 19° para que saliera en búsqueda de los rodados, logrando individualizar e interceptar a uno de ellos transitando calle Chacabuco a escasos metros de la intersección con 24 de septiembre. 


Se procedió entonces a identificar al motociclista, un joven de 18 años de edad con domicilio en la localidad. 
Iba a bordo de un motovehículo Honda XR 150 cc que carecía de chapa patente, y sin contar el motociclista con casco, cédula de identificación, licencia de conductor y seguro en ese momento.


Por eso se tomó la determinación de proceder a la retención preventiva del rodado y dar intervención al Juzgado de Faltas Municipal de Luis Beltrán para el labrado de las actuaciones administrativas correspondientes.

