Un hombre de 53 años de edad resultó con lesiones de carácter grave tras caerse con su moto en Luis Beltrán.
Se reprograma la jineteada en Luis Beltrán por las lluvias
La organización del Campeonato Rionegrino de Jineteada informó que, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el campo de jineteadas no se encuentra en condiciones para llevar adelante las actividades previstas para este fin de semana en Luis Beltrán.Regionales - Luis Beltrán19/09/2025
Por tal motivo, la tercera y cuarta fecha del certamen, rumbo a Jesús María 2026, fueron reprogramadas para el próximo sábado 27 y domingo 28 de septiembre.
Desde la organización agradecieron la comprensión y destacaron que la medida busca preservar la seguridad de jinetes, caballos y público, garantizando que el evento pueda desarrollarse en un marco adecuado.
La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.
Destacada actuación de la escuela de ciclismo en el regional de Mountain bikeRegionales - Luis Beltrán18/09/2025
El pasado domingo, los alumnos de la Escuela Municipal de Ciclismo de Luis Beltrán participaron de la 2° Fecha del Campeonato Regional de Mountain Bike, desarrollada en la ciudad de Choele Choel.
Este sábado 20 de septiembre a las 20 horas en la sala Teatro El Galpón de Luis Beltrán, se re estrena el espectáculo “El Borde, una poesía delirante” bajo la dirección de Pablo Otazú y la asistencia técnica de Laura Vinaya.
Luis Beltrán: el DPA realizó ensayos de bombeo y relevamientos geoeléctricoRegionales - Luis Beltrán17/09/2025
El Departamento Provincial de Aguas (DPA), a través de su área de Hidrogeología, llevó adelante una serie de trabajos técnicos en Luis Beltrán, destinados a reforzar el sistema de provisión de agua potable.
Se trata de estudiantes de 6º año del CET 29 quienes, como parte de sus practicas, construyeron un microtúnel de cultivo, una estructura sencilla que permite mejorar la producción de hortalizas y plantas bajo condiciones controladas.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
Los días 8 y 9 de noviembre en Luis Beltrán se desarrollará la novena edición de la Expo valle medio emprende.
La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.
La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.
Un hombre de 53 años de edad resultó con lesiones de carácter grave tras caerse con su moto en Luis Beltrán.