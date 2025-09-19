Se reprograma la jineteada en Luis Beltrán por las lluvias

La organización del Campeonato Rionegrino de Jineteada informó que, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el campo de jineteadas no se encuentra en condiciones para llevar adelante las actividades previstas para este fin de semana en Luis Beltrán.

Regionales - Luis Beltrán19/09/2025
IMG-20250919-WA0011

Por tal motivo, la tercera y cuarta fecha del certamen, rumbo a Jesús María 2026, fueron reprogramadas para el próximo sábado 27 y domingo 28 de septiembre.


Desde la organización agradecieron la comprensión y destacaron que la medida busca preservar la seguridad de jinetes, caballos y público, garantizando que el evento pueda desarrollarse en un marco adecuado.

