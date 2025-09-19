Se reprograma la jineteada en Luis Beltrán por las lluvias

Por tal motivo, la tercera y cuarta fecha del certamen, rumbo a Jesús María 2026, fueron reprogramadas para el próximo sábado 27 y domingo 28 de septiembre.



Desde la organización agradecieron la comprensión y destacaron que la medida busca preservar la seguridad de jinetes, caballos y público, garantizando que el evento pueda desarrollarse en un marco adecuado.