Se pasa para el domingo la fiesta del estudiante en Beltrán

La Municipalidad de Luis Beltrán informa a la comunidad que, a raíz de las condiciones meteorológicas adversas estipuladas para el día de la fecha, las actividades correspondientes a la Fiesta del Estudiante 2025 se suspenderán hasta mañana (domingo 21) desde las 18 horas.

Regionales - Luis Beltrán20/09/2025
IMG-20250920-WA0030

La organización, luego de evaluar las condiciones del tiempo, ha tomado dicha decisión puntualmente para resguardar tanto la seguridad de los/as participantes como así también, la seguridad del público en general.

El día domingo las actividades comenzarán desde las 18 horas (una hora antes) y en principio se desarrollará tal cual estaba estipulada previo a los acontecimientos.

Desde la organización esperan que se sepan comprender las molestias ocasionadas.

Te puede interesar
IMG-20250916-WA0062

El borde, una poesía delirante

Regionales - Luis Beltrán17/09/2025

Este sábado 20 de septiembre a las 20 horas en la sala Teatro El Galpón de Luis Beltrán, se re estrena el espectáculo “El Borde, una poesía delirante” bajo la dirección de Pablo Otazú y la asistencia técnica de Laura Vinaya.

Lo más visto
IMG-20250918-WA0001

Se viene la noche mexicana a Lamarque

Regionales - Lamarque18/09/2025

La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la  “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.

IMG-20250919-WA0010

"Malena, la ultima pared" por Canal 10

Regionales19/09/2025

El documental producido por estudiantes del la ESRN 55 y de la Escuela Primaria Nº 353, será puesto en la pantalla de Canal 10, para que pueda ser apreciado por todos los rionegrinos.