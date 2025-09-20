Se pasa para el domingo la fiesta del estudiante en Beltrán

La organización, luego de evaluar las condiciones del tiempo, ha tomado dicha decisión puntualmente para resguardar tanto la seguridad de los/as participantes como así también, la seguridad del público en general.

El día domingo las actividades comenzarán desde las 18 horas (una hora antes) y en principio se desarrollará tal cual estaba estipulada previo a los acontecimientos.

Desde la organización esperan que se sepan comprender las molestias ocasionadas.