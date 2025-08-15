Río Negro lanza una nueva etapa del PAR Maquinaria Agrícola

El Gobierno de Río Negro pone en marcha una nueva etapa de PAR Maquinaria Agrícola, una política pública que viene sosteniéndose de forma ininterrumpida y que en esta edición destina $1.500 millones para renovar y ampliar los equipos productivos en la provincia.

Provinciales15/08/2025
IMG-20250815-WA0005

El histórico Fideicomiso de Maquinaria Agrícola, Forestal y Frutihortícola es otorgado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que toma el préstamo para que productores, pymes y cooperativas de Río Negro accedan a maquinaria con condiciones financieras de plazos y tasas acordes a su realidad productiva.


El mecanismo contempla la modalidad de leasing y líneas diferenciadas para agricultura, fruticultura, ganadería y forestal, con tasas más convenientes que las del mercado, permitiendo avanzar en proyectos de modernización sin comprometer la actividad ordinaria.


Este programa, que ha demostrado su eficacia a lo largo de los años, se consolida como una herramienta clave para sostener y mejorar la capacidad de trabajo de los productores rionegrinos. En esta nueva instancia se amplían las oportunidades para que más actores del sector puedan acceder, fortaleciendo así el desarrollo local y la competitividad de las cadenas productivas.


El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, resaltó que “desde hace años este mecanismo llega a cada rincón de la provincia, atendiendo necesidades concretas de quienes producen todos los días. En esta oportunidad vamos a priorizar la adquisición de maquinaria que marque una diferencia en el trabajo, que facilite la mecanización, optimice procesos y aporte valor agregado tanto a las labores culturales como a las tareas de campo y de producción”.


Además, Banacloy señaló que “esta nueva etapa se articula con otros programas de financiamiento provinciales y del CFI, lo que potencia su impacto en el desarrollo territorial. La relación cercana con nuestros productores es central: sabemos de primera mano cuáles son sus desafíos y trabajamos para darles respuestas concretas que les permitan seguir produciendo”.


Este acuerdo con el CFI forma parte del ecosistema de financiamiento que impulsa el Gobierno de Río Negro, conformado por instrumentos como la Agencia de Desarrollo Económico, el Fondo de Garantías de Río Negro (FOGARÍO) y diversas líneas de acción provinciales, alineando esfuerzos para impulsar inversiones estratégicas y generar más desarrollo y trabajo en todo el territorio.

Te puede interesar
IMG-20250722-WA0055

Odarda pidió la renuncia de Galli

Provinciales30/07/2025

Hace días se conoció que el Gobierno de Río Negro destinó 2.400 millones de pesos del presupuesto provincial a una ayuda financiera extraordinaria para Canal 10, que será afrontada con recursos de todos los rionegrinos y rionegrinas.

IMG-20250722-WA0046

Convocatoria abierta para el selectivo provincial de Malambo Femenino

Provinciales23/07/2025

Hasta el 15 de agosto se encuentra abierta la convocatoria para el selectivo que conformará la delegación provincial que representará a Río Negro en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino. Con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, la instancia se llevará a cabo el 16 de agosto en Ingeniero Huergo

Lo más visto
IMG-20250813-WA0003

Choele planchado al piso

Regionales - Choele Choel13/08/2025

Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.

IMG-20250814-WA0008

Opinión: La  gran farsa del superávit fiscal

Por María Jesusa Izaguirre
14/08/2025

El déficit fiscal es la diferencia que existe entre los ingresos de la  administración de un  Estado ( impuestos, contribuciones, multas, etc.) y los egresos (salarios, asistencia social, subsidios, etc); cuando los ingresos son menores que los egresos. Si hay superávit fiscal los ingresos  superarán a los  egresos. Por lo tanto el equilibrio fiscal se dará cuando los ingresos del Estado se igualen  con los egresos.