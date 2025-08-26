El “Tren Saludable” paso por Darwin

En esta ocasión el "Tren Saludable" a cargo de la referente del Área de Alimentación y Nutrición del Consejo Escolar, Lic. Mariana González, se propuso con diferentes estaciones y juegos donde los mas pequeños pudieron disfrutar y aprender cuales son las mejores opciones para una vida saludable.



Se interactuó con los niños y niñas con el fin de que, mediante juegos, comprendan la importancia de una Alimentación Saludable donde se incluya frutas y verduras variadas, se propone el consumo de agua, y el movimiento como una excelente opción.



"Este tren tiene como consigna dos puntos fundamentales "que los más chiquitos reconozcan la importancia de consumir todos los días frutas y verduras variadas, tomar agua, estar en movimiento y evitar el consumo de alimentos ultra procesados y ricos en azúcar. Por otro lado que sean los mismos niños y niñas promotores de hábitos saludables en sus hogares".



El jardín, lugar de encuentro de la jornada, estuvo ornamentado por el personal docente con espacios pensados para que los más pequeños disfruten del Dia del Niño, jugando en salas temáticas creadas para la ocasión.