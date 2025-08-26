Darwin contará por primera vez con un cajero automático del Banco Patagonia, una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad. La iniciativa fue gestionada en conjunto entre el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Víctor Mansilla.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .Regionales - Darwin26/08/2025
En esta ocasión el "Tren Saludable" a cargo de la referente del Área de Alimentación y Nutrición del Consejo Escolar, Lic. Mariana González, se propuso con diferentes estaciones y juegos donde los mas pequeños pudieron disfrutar y aprender cuales son las mejores opciones para una vida saludable.
Se interactuó con los niños y niñas con el fin de que, mediante juegos, comprendan la importancia de una Alimentación Saludable donde se incluya frutas y verduras variadas, se propone el consumo de agua, y el movimiento como una excelente opción.
"Este tren tiene como consigna dos puntos fundamentales "que los más chiquitos reconozcan la importancia de consumir todos los días frutas y verduras variadas, tomar agua, estar en movimiento y evitar el consumo de alimentos ultra procesados y ricos en azúcar. Por otro lado que sean los mismos niños y niñas promotores de hábitos saludables en sus hogares".
El jardín, lugar de encuentro de la jornada, estuvo ornamentado por el personal docente con espacios pensados para que los más pequeños disfruten del Dia del Niño, jugando en salas temáticas creadas para la ocasión.
Tras haber recibido $39.580.413 por parte del Gobierno Provincial, en el marco de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos, Darwin avanza con la ejecución del proyecto de pavimentación que permitirá mejorar la infraestructura local.
Como parte del plan de Obras Complementarias y con fondos previstos en el convenio escolar entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y la municipalidad de Darwin, finalizó una importante obra de puesta a punto de la Escuela Primaria 34 de la mencionada localidad.
En el marco de las actividades por el 127 aniversario de la localidad de Darwin, se realizó la presentación del proyecto del hospital y se entregaron los planos del mismo, además de anunciar que en septiembre se publicará el llamado a licitación, lo que comienza a acercar a los vecinos al sueño de contar con un hospital en la localidad.
En el marco del acto aniversario de Darwin se anunciaron inversiones millonarias para obras que mejoraran la calidad de vida de los vecinos de una comunidad que es cada vez mas protagonista.
En la mañana del sábado, en el marco de las actividades del festejo por los 127 años de la localidad, luego de izar el pabellón nacional, las autoridades municipales y provinciales, encabezadas por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Victor Hugo Mansilla, recorrieron obras de la localidad.
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.
Durante la tarde del Domingo 24, un incendio rural de importantes proporciones, registrado en la zona conocida como “Rincón de Cruz”, generó complicaciones y cortes de servicio eléctrico en Luis Beltrán.
Una camioneta RAM que era conducida por una mujer de 29 años de edad con domicilio en la ciudad de Puerto Madryn, terminó despistándose y colisionando contra la estructura del canal cementado en la rotonda de acceso a Luis Beltrán.