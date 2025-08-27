Grupo libres festeja sus 41 años

En esta oportunidad, el grupo los espera en el Teatro El Galpón para vivir dos grandes obras.

El sábado 30 llega “Bairoletto, el último romántico”, la más reciente producción de Libres que desde sus primeros pasos busca recuperar el teatro popular y comunitario.

El domingo 31 “Pillpinto”, retorna a casa después de mucho tiempo y camino recorrido.

Lo nuevo y lo histórico se unen para celebrar al teatro y su público.

En el caso del día sábado la función será a las 21 horas.

Reservas y promos al : 2984224691

“Bairoletto, el último romántico”

Producción artística que busca la difusión del teatro popular, la memoria histórica y la identidad cultural regional. Inspirada en la figura de Juan Bautista Bairoletto, conocido como el “Robin Hood criollo”, la obra aborda temas profundamente arraigados en la historia argentina como la marginalidad, la injusticia social y la resistencia popular.

Actuación: Elenco de teatro Popular grupo Libres

Dirección y puesta en escena: Pablo Otazu

Operación técnica: Paola Aciar

Valor de entrada : $8000

Descuento para estudiantes y jubilados.

Entran 4, pagan 3

Mientras que el domingo la función será a las 20 horas con entrada a las gorra.

PILLPINTO, un personaje que vive en un mundo atravesado por los desaciertos de los adultos...y busca lo que aún no hemos encontrado.

Un trabajo que intenta hablar de lo que ven los ojos de un niño, una niña…

Idea: Laura Vinaya

Actúan: Laura Vinaya

Producción general: Grupo Libres

Puesta en escena y dirección : Pablo Otazu

Operación técnica: Natali Roteño