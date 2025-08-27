Una camioneta RAM que era conducida por una mujer de 29 años de edad con domicilio en la ciudad de Puerto Madryn, terminó despistándose y colisionando contra la estructura del canal cementado en la rotonda de acceso a Luis Beltrán.
Grupo libres festeja sus 41 años
El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.Regionales - Luis Beltrán27/08/2025
En esta oportunidad, el grupo los espera en el Teatro El Galpón para vivir dos grandes obras.
El sábado 30 llega “Bairoletto, el último romántico”, la más reciente producción de Libres que desde sus primeros pasos busca recuperar el teatro popular y comunitario.
El domingo 31 “Pillpinto”, retorna a casa después de mucho tiempo y camino recorrido.
Lo nuevo y lo histórico se unen para celebrar al teatro y su público.
En el caso del día sábado la función será a las 21 horas.
Reservas y promos al : 2984224691
“Bairoletto, el último romántico”
Producción artística que busca la difusión del teatro popular, la memoria histórica y la identidad cultural regional. Inspirada en la figura de Juan Bautista Bairoletto, conocido como el “Robin Hood criollo”, la obra aborda temas profundamente arraigados en la historia argentina como la marginalidad, la injusticia social y la resistencia popular.
Actuación: Elenco de teatro Popular grupo Libres
Dirección y puesta en escena: Pablo Otazu
Operación técnica: Paola Aciar
Valor de entrada : $8000
Descuento para estudiantes y jubilados.
Entran 4, pagan 3
Mientras que el domingo la función será a las 20 horas con entrada a las gorra.
PILLPINTO, un personaje que vive en un mundo atravesado por los desaciertos de los adultos...y busca lo que aún no hemos encontrado.
Un trabajo que intenta hablar de lo que ven los ojos de un niño, una niña…
Idea: Laura Vinaya
Actúan: Laura Vinaya
Producción general: Grupo Libres
Puesta en escena y dirección : Pablo Otazu
Operación técnica: Natali Roteño
Durante la tarde del Domingo 24, un incendio rural de importantes proporciones, registrado en la zona conocida como “Rincón de Cruz”, generó complicaciones y cortes de servicio eléctrico en Luis Beltrán.
Durante el fin de semana se disputó la Copa Abierta de Voley de mayores en la sedes del Gimnasio Municipal y del Club Social y Deportivo Luis Beltrán.
Se separó del padre de sus hijas hace varios años. A partir de ese momento el hombre dejó de ver a las chicas y no realizó ningún aporte económico. Ella se desempeña como ayudante de albañil y se dedica al cuidado personal de sus hijas. Una de las chicas tiene una discapacidad y necesita asistencia e insumos para su vida diaria.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.
En la casa de la cultura y en el Instituto de formación docente se realizó la pasada semana la proyección de "Malena, la última pared".
La Municipalidad de Luis Beltrán ofrece para estudiantes en etapa de finalización de su escolarización secundaria, talleres de acompañamiento fundamentales para decidir qué camino académico o laboral continuarán.
La Municipalidad de Luis Beltrán te propone participar del taller de matemática para quienes necesitan fortalecer sus conocimientos para rendir exámenes de ingreso o bien, la elección vocacional se encuentra vinculada estrechamente con las ciencias exactas.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .
Se concretó la donación de un generador por parte de TGS al CET 13 de Choele Choel y las gestiones fueron realizadas por egresados del establecimiento.
En la mañana de éste martes, minutos después de las 9 horas, personal policial de la comisaría 17° de Lamarque acudió a la esquina de Libertad y J. J. Pasos, tras ser advertidos de un incidente vial ocurrido en esa intersección.