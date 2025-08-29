Citaciones por pensiones de incapacidad laboral

ANDIS continúa con las auditorias sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, los turnos se comunican a los beneficiarios mediante una carta documento con Día, Hora y Lugar donde deben concurrir con sus estudios médicos correspondientes.

Regionales - Luis Beltrán29/08/2025
IMG-20250828-WA0086

Aquellos mayores de 18 años, beneficiarios de una pensión que aún no han sido notificados pueden consultar por mail o WhatsApp.


En el caso de las consultas por correo electrónico se deben dirigir a [email protected]


Otra opción es comunicarse es usar el Chatbot TINA por WhatsApp: +(54 11) 3910-1010 (de 8 a 16 horas).


O bien se pueden acercar a la Secretaría de Desarrollo Humano de Luis Beltrán (Av. San Martín y Berutti).

