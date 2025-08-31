Charlas de reflexión por consumos problemático

En esta oportunidad la charla estuvo destinada a estudiantes de 4° y 5° año del Instituto Canossiano.

Durante el encuentro se trabajó sobre los diferentes niveles de consumo, se profundizó en el tema del uso del vaper y se debatieron diversas situaciones-problema con el objetivo de concientizar a los jóvenes acerca de la toma de decisiones y el desarrollo del pensamiento crítico.

De esta manera, se siguen generando espacios de diálogo y reflexión para los jóvenes en torno a una problemática que atraviesa a toda la comunidad.