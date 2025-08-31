ANDIS continúa con las auditorias sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, los turnos se comunican a los beneficiarios mediante una carta documento con Día, Hora y Lugar donde deben concurrir con sus estudios médicos correspondientes.
Charlas de reflexión por consumos problemático
El día miércoles, CRAIA junto con SEDRONAR llevó adelante la segunda charla-taller de Prevención de Consumos Problemáticos.Regionales - Luis Beltrán31/08/2025
En esta oportunidad la charla estuvo destinada a estudiantes de 4° y 5° año del Instituto Canossiano.
Durante el encuentro se trabajó sobre los diferentes niveles de consumo, se profundizó en el tema del uso del vaper y se debatieron diversas situaciones-problema con el objetivo de concientizar a los jóvenes acerca de la toma de decisiones y el desarrollo del pensamiento crítico.
De esta manera, se siguen generando espacios de diálogo y reflexión para los jóvenes en torno a una problemática que atraviesa a toda la comunidad.
El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.
Una camioneta RAM que era conducida por una mujer de 29 años de edad con domicilio en la ciudad de Puerto Madryn, terminó despistándose y colisionando contra la estructura del canal cementado en la rotonda de acceso a Luis Beltrán.
Durante la tarde del Domingo 24, un incendio rural de importantes proporciones, registrado en la zona conocida como “Rincón de Cruz”, generó complicaciones y cortes de servicio eléctrico en Luis Beltrán.
Durante el fin de semana se disputó la Copa Abierta de Voley de mayores en la sedes del Gimnasio Municipal y del Club Social y Deportivo Luis Beltrán.
Se separó del padre de sus hijas hace varios años. A partir de ese momento el hombre dejó de ver a las chicas y no realizó ningún aporte económico. Ella se desempeña como ayudante de albañil y se dedica al cuidado personal de sus hijas. Una de las chicas tiene una discapacidad y necesita asistencia e insumos para su vida diaria.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.
En la casa de la cultura y en el Instituto de formación docente se realizó la pasada semana la proyección de "Malena, la última pared".
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
El cine de Choele Choel llega con tres propuestas para el último fin de semana de agosto.
El Club Atlético Lamarque realizó el pasado miércoles la asamblea general ordinaria para la renovación de su comisión directiva tal como lo indicaba la convocatoria.