Charlas de reflexión por consumos problemático

El día miércoles, CRAIA junto con SEDRONAR llevó adelante la segunda charla-taller de Prevención de Consumos Problemáticos.

Regionales - Luis Beltrán31/08/2025
IMG-20250831-WA0022

En esta oportunidad la charla estuvo destinada a estudiantes de 4° y 5° año del Instituto Canossiano.

Durante el encuentro se trabajó sobre los diferentes niveles de consumo, se profundizó en el tema del uso del vaper y se debatieron diversas situaciones-problema con el objetivo de concientizar a los jóvenes acerca de la toma de decisiones y el desarrollo del pensamiento crítico.

De esta manera, se siguen generando espacios de diálogo y reflexión para los jóvenes en torno a una problemática que atraviesa a toda la comunidad.

Te puede interesar
IMG-20250717-WA0073

Resuelven una demanda de alimentos

Regionales - Luis Beltrán23/08/2025

Se separó del padre de sus hijas hace varios años. A partir de ese momento el hombre dejó de ver a las chicas y no realizó ningún aporte económico. Ella se desempeña como ayudante de albañil y se dedica al cuidado personal de sus hijas. Una de las chicas tiene una discapacidad y necesita asistencia e insumos para su vida diaria.

Lo más visto