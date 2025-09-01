Beltrán se prepara para la fiesta del estudiante

En el marco del Programa Municipal Beltrán Joven, se celebrara una nueva edición de la Fiesta del Estudiante el día sábado 20 de septiembre.

Regionales - Luis Beltrán01/09/2025
IMG-20250831-WA0047

La celebración será en los espacios de la siempre convocante Plaza 9 de Julio.


Shows en vivo con 3 Punto Cero y toda la música de DJ Nico Vallorani.


Esta toda la comunidad invitada a celebrar con los jóvenes su dia y recibir el 21 de septiembre en la plaza de la localidad. 

