El día miércoles, CRAIA junto con SEDRONAR llevó adelante la segunda charla-taller de Prevención de Consumos Problemáticos.
Beltrán se prepara para la fiesta del estudiante
En el marco del Programa Municipal Beltrán Joven, se celebrara una nueva edición de la Fiesta del Estudiante el día sábado 20 de septiembre.Regionales - Luis Beltrán01/09/2025
La celebración será en los espacios de la siempre convocante Plaza 9 de Julio.
Shows en vivo con 3 Punto Cero y toda la música de DJ Nico Vallorani.
Esta toda la comunidad invitada a celebrar con los jóvenes su dia y recibir el 21 de septiembre en la plaza de la localidad.
ANDIS continúa con las auditorias sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, los turnos se comunican a los beneficiarios mediante una carta documento con Día, Hora y Lugar donde deben concurrir con sus estudios médicos correspondientes.
El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.
Una camioneta RAM que era conducida por una mujer de 29 años de edad con domicilio en la ciudad de Puerto Madryn, terminó despistándose y colisionando contra la estructura del canal cementado en la rotonda de acceso a Luis Beltrán.
Durante la tarde del Domingo 24, un incendio rural de importantes proporciones, registrado en la zona conocida como “Rincón de Cruz”, generó complicaciones y cortes de servicio eléctrico en Luis Beltrán.
Durante el fin de semana se disputó la Copa Abierta de Voley de mayores en la sedes del Gimnasio Municipal y del Club Social y Deportivo Luis Beltrán.
Se separó del padre de sus hijas hace varios años. A partir de ese momento el hombre dejó de ver a las chicas y no realizó ningún aporte económico. Ella se desempeña como ayudante de albañil y se dedica al cuidado personal de sus hijas. Una de las chicas tiene una discapacidad y necesita asistencia e insumos para su vida diaria.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
El cine de Choele Choel llega con tres propuestas para el último fin de semana de agosto.
El Club Atlético Lamarque realizó el pasado miércoles la asamblea general ordinaria para la renovación de su comisión directiva tal como lo indicaba la convocatoria.