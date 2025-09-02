Constelaciones familiares en Beltrán

La Municipalidad de Luis Beltrán invita a la comunidad a participar de la jornada de Constelaciones Familiares, que se realizará el sábado 6 de septiembre

Regionales - Luis Beltrán02/09/2025
La jornada iniciara a las 15:00 horas y se realizará en la Biblioteca Popular Prof. Pablo Pizzurno.


Se trata de una propuesta de encuentro y reflexión, abierta a toda la comunidad, con cupos limitados para quienes deseen constelar. También pueden participar sin constelar.


Para información y reservas: 2984-566672 (seña $10.000).

