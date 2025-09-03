Decomisan carne por infracción al Código Alimentario

Personal de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro dependiente de la Unidad Regional IV, junto a inspectores de Ganadería, decomisaron 210 kilos de productos cárnicos varios por presentar situaciones irregulares.

Regionales - Luis Beltrán03/09/2025
Fue en el marco de un operativo llevado a cabo en forma conjunta el pasado viernes en horas de la mañana.

En total fueron visitados 6 establecimientos comerciales del rubro cárnico y solo en 2 se encontraron con productos que incumplían con lo normado en la Ley de Carnes y en el Código Alimentario Argentino.

“A pesar que se tuvieron que decomisar productos, el avance en materia de “tomar conciencia” sobre la salubridad de los productos a la venta ha sido muy bueno si lo comparamos con operativos similares realizados anterioremente” reflexionaron.

Los productos decomisados fueron trasladados al Matadero Municipal de Luis Beltrán para su correspondiente destrucción previo labrado de acta de estilo y en presencia de testigos.

Fuente Unidad Regional IV 

