En la tarde del martes, efectivos policiales de la Comisaría 19 de Luis Beltrán dieron cumplimiento a la diligencia de allanamiento instruida por el Juez de Garantías de Choele Choel sobre tres domicilios del barrio Primeros Pobladores.
Decomisan carne por infracción al Código Alimentario
Personal de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro dependiente de la Unidad Regional IV, junto a inspectores de Ganadería, decomisaron 210 kilos de productos cárnicos varios por presentar situaciones irregulares.
Fue en el marco de un operativo llevado a cabo en forma conjunta el pasado viernes en horas de la mañana.
En total fueron visitados 6 establecimientos comerciales del rubro cárnico y solo en 2 se encontraron con productos que incumplían con lo normado en la Ley de Carnes y en el Código Alimentario Argentino.
“A pesar que se tuvieron que decomisar productos, el avance en materia de “tomar conciencia” sobre la salubridad de los productos a la venta ha sido muy bueno si lo comparamos con operativos similares realizados anterioremente” reflexionaron.
Los productos decomisados fueron trasladados al Matadero Municipal de Luis Beltrán para su correspondiente destrucción previo labrado de acta de estilo y en presencia de testigos.
Pasadas las 14 horas del martes, personal policial de la localidad de Luis Beltrán intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Casa de Tucumán y Avellaneda.
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a la comunidad a participar de la jornada de Constelaciones Familiares, que se realizará el sábado 6 de septiembre
En el marco del Programa Municipal Beltrán Joven, se celebrara una nueva edición de la Fiesta del Estudiante el día sábado 20 de septiembre.
El día miércoles, CRAIA junto con SEDRONAR llevó adelante la segunda charla-taller de Prevención de Consumos Problemáticos.
ANDIS continúa con las auditorias sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, los turnos se comunican a los beneficiarios mediante una carta documento con Día, Hora y Lugar donde deben concurrir con sus estudios médicos correspondientes.
El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.
Una camioneta RAM que era conducida por una mujer de 29 años de edad con domicilio en la ciudad de Puerto Madryn, terminó despistándose y colisionando contra la estructura del canal cementado en la rotonda de acceso a Luis Beltrán.
El lunes al mediodía, un joven, asistido por la defensa penal pública, aceptó haber cometido varios delitos señalados por la fiscalía descentralizada de Choele Choel vinculados a material de abuso sexual infantil (MASI).
Gracias al proyecto de biorremediación que se venia trabajando hace unos años, se logro trasplantar ejemplares de Sauces que fueron especialmente seleccionados con la capacidad de limpiar las aguas subterráneas y mejorar el ambiente.