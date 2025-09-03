Decomisan carne por infracción al Código Alimentario

Fue en el marco de un operativo llevado a cabo en forma conjunta el pasado viernes en horas de la mañana.

En total fueron visitados 6 establecimientos comerciales del rubro cárnico y solo en 2 se encontraron con productos que incumplían con lo normado en la Ley de Carnes y en el Código Alimentario Argentino.

“A pesar que se tuvieron que decomisar productos, el avance en materia de “tomar conciencia” sobre la salubridad de los productos a la venta ha sido muy bueno si lo comparamos con operativos similares realizados anterioremente” reflexionaron.

Los productos decomisados fueron trasladados al Matadero Municipal de Luis Beltrán para su correspondiente destrucción previo labrado de acta de estilo y en presencia de testigos.

Fuente Unidad Regional IV