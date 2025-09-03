Ciclista con lesiones leves como saldo de un accidente

Pasadas las 14 horas del martes, personal policial de la localidad de Luis Beltrán intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Casa de Tucumán y Avellaneda.

Regionales - Luis Beltrán03/09/2025
Según se informó, una menor de 17 años se desplazaba en bicicleta por calle Casa de Tucumán acompañada por su perro, cuando el animal se escapa y cruza repentinamente la calle generando maniobras de frenado por parte de los vehículos que circulaban por Avellaneda.


En ese momento, un Renault Clio, conducido por un joven de 23 años, que circulaba por Avellaneda, no pudo evitar el impacto y colisionó con la bicicleta de la menor.


La joven fue asistida por personal de salud y trasladada en ambulancia al hospital local, donde fue examinada por la médica de guardia, quien diagnosticó lesiones leves.


La policía local realizó las actuaciones correspondientes aunque las partes desistieron de accionar judicialmente.

Fuente Unidad Regional IV 

