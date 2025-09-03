Pasadas las 14 horas del martes, personal policial de la localidad de Luis Beltrán intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Casa de Tucumán y Avellaneda.
Allanamientos múltiples en un barrio por una serie de delitos
En la tarde del martes, efectivos policiales de la Comisaría 19 de Luis Beltrán dieron cumplimiento a la diligencia de allanamiento instruida por el Juez de Garantías de Choele Choel sobre tres domicilios del barrio Primeros Pobladores.Regionales - Luis Beltrán03/09/2025
Los tres lugares allanados por la policía local, que actuó en concordancia con la Brigada de Investigaciones de la Regional IV, el Gabinete de Criminalística y el Destacamento 133 de Rincón de Cruz, están ubicados sobre calle 3 de Febrero.
Los tres operativos guardan relación con sendas denuncias radicadas éste fin de semana y coincidiendo en sindicar a un mismo autor responsable.
En uno de los casos, la víctima denunciante resultó ser un joven de 20 años con domicilio en la localidad de Lamarque a quien, el presunto autor, mediante un ardid de compra, le habría quitado su celular para no devolvérselo más y tampoco abonar el precio que habían pactado.
En los otros dos casos, la víctima resultó ser una mujer a quien el acusado habría exigido una suma de dinero para devolverle un bien material de su propiedad, para luego hacer amenazas con dañar su vivienda y agredir a sus hijas menores de edad.
Horas más tarde, cuando regresó a su hogar, encontró que alguien había ingresado a su casa por una ventana – previa rotura de mosquitero – y que le habían sustraído dos teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo.
El laborioso trabajo policial permitió no solo contar con las descripciones físicas y testimonios de las víctimas, sino que además se hizo un rastreo de cámaras de seguridad de lugares vecinos que permitió ubicar al presunto autor en las cercanías y en coincidencias horarias con los hechos.
Ese trabajo fue suficiente para la justicia que autorizó los allanamientos.
En una de las viviendas se secuestraron tres teléfonos celulares que serán cotejados y analizados en las próximas horas.
En la segunda de las viviendas, lugar donde se encontraría residiendo el presunto autor, se secuestró indumentaria que guardaría coincidencia con las descripciones e imágenes.
Hubo un tercer lugar allanado en el que el resultado no arrojó novedades.
Todos éstos elementos quedaron ahora a disposición de la justicia en el marco investigativo de las tres causas que se instruyen en la comisaría de Luis Beltrán.
