Allanamientos múltiples en un barrio por una serie de delitos

Los tres lugares allanados por la policía local, que actuó en concordancia con la Brigada de Investigaciones de la Regional IV, el Gabinete de Criminalística y el Destacamento 133 de Rincón de Cruz, están ubicados sobre calle 3 de Febrero.



Los tres operativos guardan relación con sendas denuncias radicadas éste fin de semana y coincidiendo en sindicar a un mismo autor responsable.



En uno de los casos, la víctima denunciante resultó ser un joven de 20 años con domicilio en la localidad de Lamarque a quien, el presunto autor, mediante un ardid de compra, le habría quitado su celular para no devolvérselo más y tampoco abonar el precio que habían pactado.



En los otros dos casos, la víctima resultó ser una mujer a quien el acusado habría exigido una suma de dinero para devolverle un bien material de su propiedad, para luego hacer amenazas con dañar su vivienda y agredir a sus hijas menores de edad.



Horas más tarde, cuando regresó a su hogar, encontró que alguien había ingresado a su casa por una ventana – previa rotura de mosquitero – y que le habían sustraído dos teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo.



El laborioso trabajo policial permitió no solo contar con las descripciones físicas y testimonios de las víctimas, sino que además se hizo un rastreo de cámaras de seguridad de lugares vecinos que permitió ubicar al presunto autor en las cercanías y en coincidencias horarias con los hechos.



Ese trabajo fue suficiente para la justicia que autorizó los allanamientos.



En una de las viviendas se secuestraron tres teléfonos celulares que serán cotejados y analizados en las próximas horas.



En la segunda de las viviendas, lugar donde se encontraría residiendo el presunto autor, se secuestró indumentaria que guardaría coincidencia con las descripciones e imágenes.

Hubo un tercer lugar allanado en el que el resultado no arrojó novedades.



Todos éstos elementos quedaron ahora a disposición de la justicia en el marco investigativo de las tres causas que se instruyen en la comisaría de Luis Beltrán.

Fuente Unidad Regional IV