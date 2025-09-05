Capacitación en fabricación de cerveza

La Municipalidad de Luis Beltrán invita a aventurarse en el mundo de la elaboración de cerveza artesanal como parte de la puesta en valor de la cultura emprendedora cervecera.

Regionales - Luis Beltrán05/09/2025
En el marco del.convenio entre la municipalidad de Luis Beltrán, y el instituto de educación profesional, e realizará una capacitación gratuita, presencial con cupos limitados.


La misma tiene por objetivo comprender el proceso de fabricación de cerveza y estar en condiciones de elaborarla por cuenta propia, respetando los requisitos de inocuidad necesaria.


 Se trata de tres encuentros intensivos presenciales los días sábados, Dictado por el Prof. Yamil Silva Tec. en Seguridad e Higiene de los Alimentos.
  
Comienza el sábado 13 se septiembre de 9 a 13 horas
 
Inscribirse en el siguiente link


https://forms.gle/szo7kGEkDRLh5iGa6


  Organizan: INEP – UNRN - MUNICIPALIDAD DE LUIS BELTRAN – CFP BELTRAN

