Capacitación en fabricación de cerveza

En el marco del.convenio entre la municipalidad de Luis Beltrán, y el instituto de educación profesional, e realizará una capacitación gratuita, presencial con cupos limitados.



La misma tiene por objetivo comprender el proceso de fabricación de cerveza y estar en condiciones de elaborarla por cuenta propia, respetando los requisitos de inocuidad necesaria.



Se trata de tres encuentros intensivos presenciales los días sábados, Dictado por el Prof. Yamil Silva Tec. en Seguridad e Higiene de los Alimentos.



Comienza el sábado 13 se septiembre de 9 a 13 horas



Inscribirse en el siguiente link



https://forms.gle/szo7kGEkDRLh5iGa6



Organizan: INEP – UNRN - MUNICIPALIDAD DE LUIS BELTRAN – CFP BELTRAN