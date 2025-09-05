En la tarde del martes, efectivos policiales de la Comisaría 19 de Luis Beltrán dieron cumplimiento a la diligencia de allanamiento instruida por el Juez de Garantías de Choele Choel sobre tres domicilios del barrio Primeros Pobladores.
Capacitación en fabricación de cerveza
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a aventurarse en el mundo de la elaboración de cerveza artesanal como parte de la puesta en valor de la cultura emprendedora cervecera.Regionales - Luis Beltrán05/09/2025
En el marco del.convenio entre la municipalidad de Luis Beltrán, y el instituto de educación profesional, e realizará una capacitación gratuita, presencial con cupos limitados.
La misma tiene por objetivo comprender el proceso de fabricación de cerveza y estar en condiciones de elaborarla por cuenta propia, respetando los requisitos de inocuidad necesaria.
Se trata de tres encuentros intensivos presenciales los días sábados, Dictado por el Prof. Yamil Silva Tec. en Seguridad e Higiene de los Alimentos.
Comienza el sábado 13 se septiembre de 9 a 13 horas
Inscribirse en el siguiente link
https://forms.gle/szo7kGEkDRLh5iGa6
Organizan: INEP – UNRN - MUNICIPALIDAD DE LUIS BELTRAN – CFP BELTRAN
Pasadas las 14 horas del martes, personal policial de la localidad de Luis Beltrán intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Casa de Tucumán y Avellaneda.
Personal de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro dependiente de la Unidad Regional IV, junto a inspectores de Ganadería, decomisaron 210 kilos de productos cárnicos varios por presentar situaciones irregulares.
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a la comunidad a participar de la jornada de Constelaciones Familiares, que se realizará el sábado 6 de septiembre
En el marco del Programa Municipal Beltrán Joven, se celebrara una nueva edición de la Fiesta del Estudiante el día sábado 20 de septiembre.
El día miércoles, CRAIA junto con SEDRONAR llevó adelante la segunda charla-taller de Prevención de Consumos Problemáticos.
ANDIS continúa con las auditorias sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, los turnos se comunican a los beneficiarios mediante una carta documento con Día, Hora y Lugar donde deben concurrir con sus estudios médicos correspondientes.
El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
El domingo 7 de septiembre se realizará en la localidad de Chimpay el cuarto abuelazo de la red.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en la noche del miércoles - minutos antes de las 22,30 horas - para trabajar en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 995, frente a la planta de Coca-Cola.