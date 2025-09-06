Hospitalizado como saldo de un accidente en Chelforó

Personal policial del Destacamento Especial N° 127 acudió al lugar constatando que se trató de un despiste seguido de vuelco de un vehículo marca Ford Ecosport.



El rodado era conducido por un ciudadano mayor de edad que tiene domicilio en la ciudad de Comodoro Rivadavia, quien viajaba solo al momento del siniestro.



El conductor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por personal de salud al nosocomio de la localidad de Chimpay, a fines de realizar estudios médicos de mayor complejidad.



Se realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.



La investigación continúa a cargo de las autoridades competentes.

Fuente Unidad Regional IV