Doce jurados titulares y cuatro suplentes fueron seleccionados en la audiencia previa al juicio que comenzará el lunes 8 de septiembre en Roca , donde se juzgará el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, ocurridos el 25 de julio en 2023 en Luis Beltrán.
Hospitalizado como saldo de un accidente en Chelforó
En las primeras horas de la tarde del viernes se registró un hecho de tránsito sobre Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1087, en jurisdicción de Chelforó.Regionales06/09/2025
Personal policial del Destacamento Especial N° 127 acudió al lugar constatando que se trató de un despiste seguido de vuelco de un vehículo marca Ford Ecosport.
El rodado era conducido por un ciudadano mayor de edad que tiene domicilio en la ciudad de Comodoro Rivadavia, quien viajaba solo al momento del siniestro.
El conductor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por personal de salud al nosocomio de la localidad de Chimpay, a fines de realizar estudios médicos de mayor complejidad.
Se realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
La investigación continúa a cargo de las autoridades competentes.
Las pasantías educativas de quienes cursan sus estudios en el Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales, continúan consolidándose como una herramienta clave para la formación profesional de los estudiantes, con una creciente inserción en el sector privado regional, con gran reconocimiento.
En el marco del programa de extensión territorial de la defensa pública, el viernes 5 de septiembre la Defensora Civil Emilce Tello atenderá en distintas localidades del Valle Medio
En el marco de tareas preventivas, durante la jornada del jueves, personal de la Brigada Rural de Lamarque llevó adelante diversos operativos de control vehicular e identificación de personas en zonas rurales.
Un allanamiento realizado en la tarde del miércoles en un domicilio de calle Lisandro de la Torre de la ciudad de Río Colorado, resultó en el secuestro de jeringas, agujas y un teléfono celular perteneciente al dueño de la vivienda.
En el día de su 34° aniversario, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio, CEAER, se enorgullece de anunciar un nuevo ciclo de charlas virtuales con el lema “Futuro, Innovación y Negocios”.
La valiosa labor desplegada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV de la policía de Río Negro y del Gabinete de Criminalística de la región, permitió – en las últimas horas – el hallazgo de otros varios elementos vinculados al robo calificado del que fuera víctima una familia de Lamarque la semana pasada.
Demostración con dronesRegionales22/08/2025
Estudiantes y docentes de las Sedes del CEAER de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay y Choele Choel participaron de la Charla y demostración de drones en el Establecimiento “Natalio Falduto Agronomía”.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
El Sábado 6 y domingo 7 de septiembre tres propuestas llegan al cine de Choele Choel, dos de ellas de terror.
En Choele se llevó adelante la entrega de certificaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) a trabajadores de la construcción del Valle Medio, un reconocimiento que valida sus saberes y experiencias.