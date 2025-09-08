La abuela y el abuelo colaboran con la prestación alimentaria y forman parte del régimen de comunicación

Fue por ello que la madre del niño se acercó al Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) de Choele Choel buscando asesoramiento. Y en una mediación, que incluyó al abuelo y abuela paternos, se logró regularizar el pago y generar un nuevo régimen de comunicación.



“Durante el encuentro intervinieron dos defensoras adjuntas de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC), una asistió a la mamá y la otra al padre y los abuelos”, comentaron desde la coordinación de la Defensa Pública.



“Luego de una primera evaluación se resolvió que la mediación se podía realizar en conjunto, es decir, todas las partes en la misma sala, eso fue positivo para pensar entre todos las soluciones que de a poco fueron surgiendo”, explicaron las defensoras.



“A los abuelos paternos les sorprendió recibir la cédula de la convocatoria, pero cuando comprendieron la necesidad de su presencia, se logró que ellos colaboraran de manera solidaria con la prestación alimentaria mientras el padre consigue un trabajo que le permita volver a cumplir. Lo que ocurre es que ante el incumplimiento del progenitor el Código Civil nos habilita a llamarlos”, agregaron las representantes del Ministerio Público de la Defensa.



Más adelante, y tras unas horas de mediación, se pudo readecuar el régimen de comunicación, ya que los abuelos sí viven en la misma localidad del niño y pasarán tiempo con su nieto por las tardes, llevándolo a sus actividades extraescolares y fin de semana por medio el niño lo pasará con su padre en la otra localidad de Valle Medio.