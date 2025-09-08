Doce jurados titulares y cuatro suplentes fueron seleccionados en la audiencia previa al juicio que comenzará el lunes 8 de septiembre en Roca , donde se juzgará el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, ocurridos el 25 de julio en 2023 en Luis Beltrán.
La abuela y el abuelo colaboran con la prestación alimentaria y forman parte del régimen de comunicación
Hace unos meses el papá de un niño perdió su trabajo en una frutícola de Valle Medio, esa situación lo obligó a tomar una drástica decisión: se mudó a otra localidad buscando una nueva fuente de ingreso. A raíz de eso no pudo cumplir con la obligación alimentaria y tampoco seguir en contacto con su hijo en edad escolar.Regionales08/09/2025
Fue por ello que la madre del niño se acercó al Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) de Choele Choel buscando asesoramiento. Y en una mediación, que incluyó al abuelo y abuela paternos, se logró regularizar el pago y generar un nuevo régimen de comunicación.
“Durante el encuentro intervinieron dos defensoras adjuntas de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC), una asistió a la mamá y la otra al padre y los abuelos”, comentaron desde la coordinación de la Defensa Pública.
“Luego de una primera evaluación se resolvió que la mediación se podía realizar en conjunto, es decir, todas las partes en la misma sala, eso fue positivo para pensar entre todos las soluciones que de a poco fueron surgiendo”, explicaron las defensoras.
“A los abuelos paternos les sorprendió recibir la cédula de la convocatoria, pero cuando comprendieron la necesidad de su presencia, se logró que ellos colaboraran de manera solidaria con la prestación alimentaria mientras el padre consigue un trabajo que le permita volver a cumplir. Lo que ocurre es que ante el incumplimiento del progenitor el Código Civil nos habilita a llamarlos”, agregaron las representantes del Ministerio Público de la Defensa.
Más adelante, y tras unas horas de mediación, se pudo readecuar el régimen de comunicación, ya que los abuelos sí viven en la misma localidad del niño y pasarán tiempo con su nieto por las tardes, llevándolo a sus actividades extraescolares y fin de semana por medio el niño lo pasará con su padre en la otra localidad de Valle Medio.
En las primeras horas de la tarde del viernes se registró un hecho de tránsito sobre Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1087, en jurisdicción de Chelforó.
Las pasantías educativas de quienes cursan sus estudios en el Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales, continúan consolidándose como una herramienta clave para la formación profesional de los estudiantes, con una creciente inserción en el sector privado regional, con gran reconocimiento.
En el marco del programa de extensión territorial de la defensa pública, el viernes 5 de septiembre la Defensora Civil Emilce Tello atenderá en distintas localidades del Valle Medio
En el marco de tareas preventivas, durante la jornada del jueves, personal de la Brigada Rural de Lamarque llevó adelante diversos operativos de control vehicular e identificación de personas en zonas rurales.
Un allanamiento realizado en la tarde del miércoles en un domicilio de calle Lisandro de la Torre de la ciudad de Río Colorado, resultó en el secuestro de jeringas, agujas y un teléfono celular perteneciente al dueño de la vivienda.
En el día de su 34° aniversario, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio, CEAER, se enorgullece de anunciar un nuevo ciclo de charlas virtuales con el lema “Futuro, Innovación y Negocios”.
La valiosa labor desplegada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV de la policía de Río Negro y del Gabinete de Criminalística de la región, permitió – en las últimas horas – el hallazgo de otros varios elementos vinculados al robo calificado del que fuera víctima una familia de Lamarque la semana pasada.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
Personal de la Comisaría octava de Choele Choel intervino en la noche del viernes, minutos después de las 22 horas, para brindar asistencia a quienes fueron parte de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Madreselva y Pico Blanco.