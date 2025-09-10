Chimpay disfruto del abuelazo

La jornada fue organizada por la Municipalidad de Chimpay, junto a Rodo Artola , coordinador provincial de la Red Rionegrina de la Tercera Juventud, con la colaboración local de Alejandra Sepúlveda y el acompañamiento de la Secretaría de Deportes y la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad.



El intendente Gustavo Sepulveda destacó la importancia de “sostener este tipo de espacios” y remarcó que detrás de cada edición hay una decisión política clara de apostar a la inclusión, la recreación y el bienestar de los adultos mayores.



El municipio expreso su agradecimiento especial al Taller de Movimiento por su aporte en la ornamentación, a Saúl Degleure por los banderines, a los padres de quinto año, a Bailemos con Martita por el excelente servicio de buffet, y a todas las agrupaciones de baile y artistas locales que, con su energía y talento, le dieron un brillo único a la jornada.