Chimpay disfruto del abuelazo

Con una convocatoria que superó las 600 personas, Chimpay volvió a ser el punto de encuentro de la tercera edad en el cuarto Abuelazo, realizado en el Polideportivo Municipal.Regionales - Chimpay10/09/2025
La jornada fue organizada por la Municipalidad de Chimpay, junto a Rodo Artola , coordinador provincial de la Red Rionegrina de la Tercera Juventud, con la colaboración local de Alejandra Sepúlveda y el acompañamiento de la Secretaría de Deportes y la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad.
El intendente Gustavo Sepulveda destacó la importancia de “sostener este tipo de espacios” y remarcó que detrás de cada edición hay una decisión política clara de apostar a la inclusión, la recreación y el bienestar de los adultos mayores.
El municipio expreso su agradecimiento especial al Taller de Movimiento por su aporte en la ornamentación, a Saúl Degleure por los banderines, a los padres de quinto año, a Bailemos con Martita por el excelente servicio de buffet, y a todas las agrupaciones de baile y artistas locales que, con su energía y talento, le dieron un brillo único a la jornada.
El Ministerio de Salud de Río Negro dispondrá un operativo especial durante la 55° Peregrinación de Ceferino Namuncurá en Chimpay, que se desarrollará del viernes 29 al domingo 31 de agosto. El dispositivo contará con equipos del hospital local y del Sistema de Atención Integral de Emergencias (SIARME).
La Municipalidad de Chimpay y la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) llevaron a cabo una capacitación sobre elaboración de pastas en el Polideportivo Municipal el sábado 23.
Bajo el lema "Con Ceferino caminado juntos, peregrinos de Esperanza" se desarrollara la 55 peregrinación los días 29, 30 y 31 de agosto.
En la madrugada de éste jueves, la policía de Río Negro detuvo a un hombre sindicado como presunto autor de un hecho delictivo contra la propiedad.
El pasado sábado, minutos antes de las 22,30 horas, una llamada telefónica advertía a la guardia de la comisaría 37 de Chimpay respecto del hurto de una moto sacada del patio de una vivienda de calle Piñé, en el barrio Costanera.
En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.
Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.
El Municipio de Lamarque abre la convocatoria a una diversidad de capacitaciones que serán acreditadas a través de una certificación, en el marco del Programa Emprender.