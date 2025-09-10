El voley beltranense entre los mejores de Rio Negro

Durante el fin de semana se disputó el 2° Clasificatorio Provincial Sub-16 de Voley en la ciudad de Viedma, donde participaron 26 equipos femeninos y 17 equipos masculinos.

Regionales - Luis Beltrán10/09/2025
IMG-20250909-WA0067

El equipo femenino de la Escuela Municipal de Luis Beltrán logró el 1° puesto venciendo en la final a Bariloche Voley Club por 3-1.


Mientras que el equipo masculino logró quedarse con el 3° puesto venciendo a Sol de Mayo de Viedma por 3-0.


De esta manera ambos equipos quedan clasificados para el Torneo Provincial Copa de Oro que se jugará en el mes de diciembre. 


Desde la Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes felicitaron a ambos equipos y cuerpo técnico por los resultados obtenidos durante el fin de semana.

Te puede interesar
Lo más visto