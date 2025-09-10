El voley beltranense entre los mejores de Rio Negro

El equipo femenino de la Escuela Municipal de Luis Beltrán logró el 1° puesto venciendo en la final a Bariloche Voley Club por 3-1.



Mientras que el equipo masculino logró quedarse con el 3° puesto venciendo a Sol de Mayo de Viedma por 3-0.



De esta manera ambos equipos quedan clasificados para el Torneo Provincial Copa de Oro que se jugará en el mes de diciembre.



Desde la Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes felicitaron a ambos equipos y cuerpo técnico por los resultados obtenidos durante el fin de semana.