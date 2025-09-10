Licitación para Repavimentación parcial

Presupuesto oficial:PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE CON 22/100 ($888.647.119,22) precio final IVA incluido.



Plazo de ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos.

Capacidad Técnico Financiera Libre Anual: PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS CON 12/100 ($2.132.753.086,12), especialidad Pavimento Flexible.



Garantía de oferta: 1% del presupuesto oficial.

Valor del pliego: $120.000,00 el cual estará disponible para su adquisición y consultarse, en la oficina de la Dirección Contable de la Municipalidad de Luis Beltrán, sita en calle Casa de Tucumán N° 481 de Luis Beltrán, Prov. de Río Negro, al teléfono (02946) 480890 de 8:00 hs. a 12:00 hs. y correo electrónico [email protected].



Apertura de propuestas: 18 de septiembre de 2025 – 11:00 hs.

Lugar de apertura: El edificio de la Municipalidad de Luis Beltrán sito en calle: Casa de Tucumán N° 481 de Luis Beltrán, Prov. de Río Negro. Pudiendo anunciarse un nuevo lugar.



Lugar de presentación de las propuestas: Las propuestas podrán ser presentadas hasta el día 18 de Septiembre de 2025, a las 11:00 horas, por ante la mesa de entradas de la Municipalidad de Luis Beltrán, sita en calle Casa de Tucumán N° 481 de la localidad de Luis Beltrán (R.N.).