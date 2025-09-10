Choque de motos provocó lesiones en dos personas

Personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán tomó intervención el martes a las 17:24 horas, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Chacabuco y Belgrano.

10/09/2025
En el lugar, se constató la colisión entre dos motocicletas: una Motomel 150, que circulaba por calle Belgrano de este a oeste, y una Motomel 110, que lo hacía por calle Chacabuco en dirección norte-sur.


Como consecuencia del impacto, resultaron con lesiones un hombre de 53 años, conductor de la Motomel 150, y una menor de 10 años, que viajaba como acompañante en la Motomel 110. 


Ambos fueron asistidos en el lugar por personal médico y trasladados al hospital local por prevención.


Se hizo presente personal del Gabinete Criminalístico para realizar las pericias correspondiente.

Fuente Unidad Regional IV 

