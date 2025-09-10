La Municipalidad de Luis Beltrán, llama a Licitación Pública N° 02/2025 para la ejecución de la obra delegada por la provincia de Rio Negro con denominación "Repavimentación parcial de calles y avenidas- Luis Beltrán, Rio Negro".
Choque de motos provocó lesiones en dos personas
Personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán tomó intervención el martes a las 17:24 horas, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Chacabuco y Belgrano.Regionales - Luis Beltrán10/09/2025
En el lugar, se constató la colisión entre dos motocicletas: una Motomel 150, que circulaba por calle Belgrano de este a oeste, y una Motomel 110, que lo hacía por calle Chacabuco en dirección norte-sur.
Como consecuencia del impacto, resultaron con lesiones un hombre de 53 años, conductor de la Motomel 150, y una menor de 10 años, que viajaba como acompañante en la Motomel 110.
Ambos fueron asistidos en el lugar por personal médico y trasladados al hospital local por prevención.
Se hizo presente personal del Gabinete Criminalístico para realizar las pericias correspondiente.
Fuente Unidad Regional IV
Durante el fin de semana se disputó el 2° Clasificatorio Provincial Sub-16 de Voley en la ciudad de Viedma, donde participaron 26 equipos femeninos y 17 equipos masculinos.
El próximo 13 de septiembre se realizará en Luis Beltrán la segunda fiesta de la cerveza artesanal, que ya había vivido su primera edición en la localidad de Choele.
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a aventurarse en el mundo de la elaboración de cerveza artesanal como parte de la puesta en valor de la cultura emprendedora cervecera.
En la tarde del martes, efectivos policiales de la Comisaría 19 de Luis Beltrán dieron cumplimiento a la diligencia de allanamiento instruida por el Juez de Garantías de Choele Choel sobre tres domicilios del barrio Primeros Pobladores.
Pasadas las 14 horas del martes, personal policial de la localidad de Luis Beltrán intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Casa de Tucumán y Avellaneda.
Personal de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro dependiente de la Unidad Regional IV, junto a inspectores de Ganadería, decomisaron 210 kilos de productos cárnicos varios por presentar situaciones irregulares.
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a la comunidad a participar de la jornada de Constelaciones Familiares, que se realizará el sábado 6 de septiembre
En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.
Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.
El Municipio de Lamarque abre la convocatoria a una diversidad de capacitaciones que serán acreditadas a través de una certificación, en el marco del Programa Emprender.