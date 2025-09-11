La jornada de pastelería llega a Chimpay

Como una propuesta conjunta entre el CEAER y el Municipio de Chimpay, se invita a la comunidad ceferiniana a participar de este curso intensivo de pastelería pensado especialmente para quienes buscan dar sus primeros pasos o potenciar un emprendimiento gastronómico.



“Sabores que Emprenden: Pastelería Profesional en un Día”, combina práctica y teoría en una jornada de 3 horas, donde los asistentes podrán adquirir técnicas esenciales de la repostería profesional: masas batidas, hojaldres, glaseados y decoración, entre otros secretos que marcan la diferencia en la cocina emprendedora.



La actividad busca acercar herramientas prácticas a emprendedores y aficionados que cuentan con poco tiempo, pero que desean incorporar saberes profesionales para mejorar su producción y darles identidad a sus propuestas gastronómicas. -



Inscripciones abiertas vía formulario de Google en el siguiente enlace https://forms.gle/B9ZwK9rRWTN2MhQa8

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Lugar: Chimpay

Duración: 3 horas