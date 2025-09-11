Tercera jornada del juicio por jurados por el femicidio de Marisa Coliman

Hoy declaró en primera instancia uno de los médicos del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) del Poder Judicial que realizó tanto la autopsia al cuerpo de Marisa Coliman, como el estudio forense al hijo de la víctima y al imputado.



Luego, fue el turno del titular de la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público que brindó una conclusión acerca de la posible mecánica del hecho, tras analizar la prueba colectada por el Gabinete de Criminalística en el lugar del hecho, por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) respecto de los celulares secuestrados, por el CIF, la Unidad Operativa de Cipolletti.



Tras la declaración de estos dos profesionales, el jurado popular tuvo la oportunidad de escuchar los testimonios de allegados y de dos hermanos de la víctima fatal. Finalmente, a través de la plataforma Zoom, el especialista interviniente brindó las conclusiones resultantes de la autopsia social forense tanto de Marisa como del imputado.



Este jueves declararán los testigos propios de la defensa penal pública, mientras que hasta hoy fueron declaraciones presentadas de manera común tanto de la fiscalía, querella y del Ministerio Público de la Defensa.



El viernes se espera que sucedan los alegatos de clausura, luego el juez interviniente impartirá al jurado las instrucciones finales, y de esta manera se pasará a la deliberación para brindar el veredicto sobre este legajo.