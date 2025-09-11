La Brigada Rural dependiente de la Unidad Regional IV de la Policía de Río Negro en Valle Medio, realizó éste martes la retención preventiva de una moto que circulaba por rutas de la región presentando serias irregularidades, careciendo de identificación alguna y sin seguro obligatorio.
Tercera jornada del juicio por jurados por el femicidio de Marisa Coliman
En el Auditórium de los Tribunales roquenses acaba de concluir la tercera jornada del juicio por jurados número 23 de la provincia de Rio Negro, acerca del femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.Regionales - Luis Beltrán11/09/2025
Hoy declaró en primera instancia uno de los médicos del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) del Poder Judicial que realizó tanto la autopsia al cuerpo de Marisa Coliman, como el estudio forense al hijo de la víctima y al imputado.
Luego, fue el turno del titular de la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público que brindó una conclusión acerca de la posible mecánica del hecho, tras analizar la prueba colectada por el Gabinete de Criminalística en el lugar del hecho, por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) respecto de los celulares secuestrados, por el CIF, la Unidad Operativa de Cipolletti.
Tras la declaración de estos dos profesionales, el jurado popular tuvo la oportunidad de escuchar los testimonios de allegados y de dos hermanos de la víctima fatal. Finalmente, a través de la plataforma Zoom, el especialista interviniente brindó las conclusiones resultantes de la autopsia social forense tanto de Marisa como del imputado.
Este jueves declararán los testigos propios de la defensa penal pública, mientras que hasta hoy fueron declaraciones presentadas de manera común tanto de la fiscalía, querella y del Ministerio Público de la Defensa.
El viernes se espera que sucedan los alegatos de clausura, luego el juez interviniente impartirá al jurado las instrucciones finales, y de esta manera se pasará a la deliberación para brindar el veredicto sobre este legajo.
Personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán tomó intervención el martes a las 17:24 horas, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Chacabuco y Belgrano.
La Municipalidad de Luis Beltrán, llama a Licitación Pública N° 02/2025 para la ejecución de la obra delegada por la provincia de Rio Negro con denominación "Repavimentación parcial de calles y avenidas- Luis Beltrán, Rio Negro".
Durante el fin de semana se disputó el 2° Clasificatorio Provincial Sub-16 de Voley en la ciudad de Viedma, donde participaron 26 equipos femeninos y 17 equipos masculinos.
El próximo 13 de septiembre se realizará en Luis Beltrán la segunda fiesta de la cerveza artesanal, que ya había vivido su primera edición en la localidad de Choele.
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a aventurarse en el mundo de la elaboración de cerveza artesanal como parte de la puesta en valor de la cultura emprendedora cervecera.
En la tarde del martes, efectivos policiales de la Comisaría 19 de Luis Beltrán dieron cumplimiento a la diligencia de allanamiento instruida por el Juez de Garantías de Choele Choel sobre tres domicilios del barrio Primeros Pobladores.
Pasadas las 14 horas del martes, personal policial de la localidad de Luis Beltrán intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Casa de Tucumán y Avellaneda.
En horas de la tarde del martes, aproximadamente a las 15:30 horas, se tomó conocimiento en sede de la comisaría 17 de Lamarque sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de calles Saavedra y 25 de Mayo.
Fuertes críticas al ministro de producción por querer dejar a la zona de campo desprotegida llevándose el camión del plan de lucha contra incendios. Dicho vehículo no solo asiste al Splif sino que además es vital para combatir incendios en zona de dificil acceso.