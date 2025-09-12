Festival del día de la primavera en Chimpay

Se viene el Gran Festival del Día de la Primavera en la localidad de Chimpay.

Regionales - Chimpay12/09/2025
IMG-20250912-WA0009

La actividad será los días 20 y 21 de septiembre desde las 17 horas. 


El festival contara con la participación de artistas invitados y la presentación de Nico Vallorani.  Además habrá Patio gastronómico, Feria de artesanos y emprendedores.


El día sábado se estarán presentando La formula, Storm Rap, Batalla de Rap y NeverMind.


El Domingo, Pasajeros, Concurso de Djs y cierre con Nico Vallorani.


Las jornadas se desarrollaran en el Boulevard de la Av. Dr. Laure.

