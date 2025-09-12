Festival del día de la primavera en Chimpay

La actividad será los días 20 y 21 de septiembre desde las 17 horas.



El festival contara con la participación de artistas invitados y la presentación de Nico Vallorani. Además habrá Patio gastronómico, Feria de artesanos y emprendedores.



El día sábado se estarán presentando La formula, Storm Rap, Batalla de Rap y NeverMind.



El Domingo, Pasajeros, Concurso de Djs y cierre con Nico Vallorani.



Las jornadas se desarrollaran en el Boulevard de la Av. Dr. Laure.