Se viene el Gran Festival del Día de la Primavera en la localidad de Chimpay.
Expo Valle Medio Showcar en Chimpay
Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre Chimpay será sese de una exposición de autosRegionales - Chimpay13/09/2025
La gente podrá acercarse el día sábado a la plaza Enrique Hernalz desde las 16 a las 21 para ver y disfrutar de estos vehículos.
En tanto que el día domingo los vehículos podrán ser visitados en el parque Ceferino en el horario de 12 a 21 horas.
En la ocasión habrá destacados, sorteos, mediciones SPL, con tres categorías, experto, intermedio y principiante.
Además habrá reconocimiento para mejor ploteo, mejor auto clásico y mejor estética.
Quienes puedan y quieran se pueden acercar con un alimento no perecedero para ser donado.
En ambos lugares se encontrará habilitado el servicio de baños
En lo que será una segunda edición se pone en marcha nuevamente “Sabores que Emprenden: Pastelería Profesional en un Día”, esta vez en la ciudad de Chimpay.
Con una convocatoria que superó las 600 personas, Chimpay volvió a ser el punto de encuentro de la tercera edad en el cuarto Abuelazo, realizado en el Polideportivo Municipal.
El domingo 7 de septiembre se realizará en la localidad de Chimpay el cuarto abuelazo de la red.
La 55° Peregrinación a Ceferino Namuncurá, reunió a miles de familias de todo el país en una jornada cargada de fe y emoción, que a pesar del clima llegaron a rendir tributo al lirio de la Patagonia.
El Ministerio de Salud de Río Negro dispondrá un operativo especial durante la 55° Peregrinación de Ceferino Namuncurá en Chimpay, que se desarrollará del viernes 29 al domingo 31 de agosto. El dispositivo contará con equipos del hospital local y del Sistema de Atención Integral de Emergencias (SIARME).
La Municipalidad de Chimpay y la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) llevaron a cabo una capacitación sobre elaboración de pastas en el Polideportivo Municipal el sábado 23.
Bajo el lema "Con Ceferino caminado juntos, peregrinos de Esperanza" se desarrollara la 55 peregrinación los días 29, 30 y 31 de agosto.
Choele Choel presentó la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel12/09/2025
El histórico festival provincial, que en 2024 celebró su edición número 50, fue elevado a categoría nacional. El intendente Diego Ramello lo anunció en la presentación de la grilla artística.
La fiscalía y la querella acaban de solicitarle al jurado popular que declare responsable penal al imputado por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023. En cambio, la defensa penal pública les pidió que en todo caso sea por el delito de homicidio en riña.