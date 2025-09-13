Expo Valle Medio Showcar en Chimpay

La gente podrá acercarse el día sábado a la plaza Enrique Hernalz desde las 16 a las 21 para ver y disfrutar de estos vehículos.

En tanto que el día domingo los vehículos podrán ser visitados en el parque Ceferino en el horario de 12 a 21 horas.

En la ocasión habrá destacados, sorteos, mediciones SPL, con tres categorías, experto, intermedio y principiante.

Además habrá reconocimiento para mejor ploteo, mejor auto clásico y mejor estética.

Quienes puedan y quieran se pueden acercar con un alimento no perecedero para ser donado.

En ambos lugares se encontrará habilitado el servicio de baños