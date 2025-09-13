Expo Valle Medio Showcar en Chimpay

Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre Chimpay será sese de una exposición de autos

Regionales - Chimpay13/09/2025
IMG-20250913-WA0015

La gente podrá acercarse el día sábado a la plaza Enrique Hernalz desde las 16 a las 21 para ver y disfrutar de estos vehículos. 

En tanto que el día domingo los vehículos podrán ser visitados en el parque Ceferino en el horario de 12 a 21 horas. 

En la ocasión habrá destacados, sorteos, mediciones SPL, con tres categorías, experto, intermedio y principiante. 

Además habrá reconocimiento para mejor ploteo, mejor auto clásico y mejor estética. 

Quienes puedan y quieran se pueden acercar con un alimento no perecedero para ser donado. 

En ambos lugares se encontrará habilitado el servicio de baños

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20250912-WA0035

Femicidio de Marisa Coliman: se espera el veredicto

Regionales12/09/2025

La fiscalía y la querella acaban de solicitarle al jurado popular que declare responsable penal al imputado por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023. En cambio, la defensa penal pública les pidió que en todo caso sea por el delito de homicidio en riña.