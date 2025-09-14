Charla de “Bullying" en Chimpay

En la oportunidad se llevó a cabo una jornada lúdica-educativa de la que tomaron parte alumnos de séptimo grado de dicho establecimiento educativo.

De esta forma, la Comisaría continua con sus actividades de información y prevención en un tema tan sensible como el acoso escolar.

Cabe recordar que jornadas similares se han realizado ya, con anterioridad, en Choele Choel y Darwin, siempre en el marco del “Taller para la prevención y abordaje del Bullying o Acoso Escolar”.

En Chimpay, al igual que en los otros sitios visitados, se despierta en los niños/niñas y adolescentes un marcado interés, e incluso se abren espacios para que, en algún caso en particular, ellos reconozcan situaciones en las que se han visto involucrados o, en otros casos, han presenciado.