Charla de “Bullying" en Chimpay

El equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Familia de Choele Choel visitó éste viernes, en horas de la mañana, la escuela primaria n° 59 de la localidad de Chimpay.

Regionales - Chimpay14/09/2025
En la oportunidad se llevó a cabo una jornada lúdica-educativa de la que tomaron parte alumnos de séptimo grado de dicho establecimiento educativo. 
De esta forma, la Comisaría continua con sus actividades de información y prevención en un tema tan sensible como el acoso escolar. 

Cabe recordar que jornadas similares se han realizado ya, con anterioridad, en Choele Choel y Darwin, siempre en el marco del “Taller para la prevención y abordaje del Bullying o Acoso Escolar”. 

En Chimpay, al igual que en los otros sitios visitados, se despierta en los niños/niñas y adolescentes un marcado interés, e incluso se abren espacios para que, en algún caso en particular, ellos reconozcan situaciones en las que se han visto involucrados o, en otros casos, han presenciado.

