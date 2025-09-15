Capacitación de manipulación de alimentos

La Municipalidad de Luis Beltrán a través del área de bromatologia informa que los días miércoles 17 y jueves 18 del corriente, se realizará la capacitación para la manipulación de alimentos.

Regionales - Luis Beltrán15/09/2025
IMG-20250915-WA0000

De 14 a 17hs en el centro integrador comunitario.


El carnet de manipuladores de alimentos es la documentación establecida como obligatoria por el Código Alimentario Argentino, que habilita a las personas a desarrollar tareas de manipulación de alimentos.


Deberá obtenerlo toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos, o sus materias primas.


Algunos de los perfiles son: elaboradores de alimentos, personal asignado a la compra de materias primas e ingredientes, fraccionadores, personal de limpieza y transportistas, entre otros.

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20250910-WA0073

Accidente en la intersección de la ruta 22 y 251

Regionales11/09/2025

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.