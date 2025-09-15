Capacitación de manipulación de alimentos

De 14 a 17hs en el centro integrador comunitario.



El carnet de manipuladores de alimentos es la documentación establecida como obligatoria por el Código Alimentario Argentino, que habilita a las personas a desarrollar tareas de manipulación de alimentos.



Deberá obtenerlo toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos, o sus materias primas.



Algunos de los perfiles son: elaboradores de alimentos, personal asignado a la compra de materias primas e ingredientes, fraccionadores, personal de limpieza y transportistas, entre otros.