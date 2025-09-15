Convocatoria para la 9° Expo Valle Medio Emprende

La Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio invita a participar de la Expo Valle Medio Emprende 2025, un espacio para mostrar el talento, la creatividad y la producción de nuestra región.



La convocatoria está destinada a Emprendedores/as, diseñadores/as y productores/as con productos de elaboración propia o diseño original (prioridad).



Cupo limitado de reventa formalizada, con prioridad para socios de la Cámara.



La Pre inscripción cierra el 27 de octubre.



Los interesados deben completar el siguiente Formulario de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrDUUs-OQaS3ZAdbrH9lfY7UgedrM0KTFF4nG3AphvqYzR5g/viewform?usp=header