Campeonato de jineteada rumbo a Jesús María

El sábado 20 y domingo 21 de septiembre se desarrollará en el campo de doma de El Palenque, la tercera fecha del campeonato que busca a los jinetes que representarán a la provincia el Jesús María.
Con una entrada a 15 mil pesos de podrá disfrutar de la competencia en clina, grupa y basto, de quienes buscan un lugar en Jesús María 2026.
El día sábado por la noche se realizará un baile campero con la presentación de Los Joselinos quién además se presentarán el día domingo al mediodía en el almuerzo criollo.
Además se podrá disfrutar de la monta especial de Adrian Fernandez en El amigo de Carlos Morales.
Cabe destacar que este evento cuenta con el auspicio del gobierno de Río Negro y el municipio de Luis Beltrán.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través del área de bromatologia informa que los días miércoles 17 y jueves 18 del corriente, se realizará la capacitación para la manipulación de alimentos.
En el Auditórium de los Tribunales roquenses acaba de concluir la tercera jornada del juicio por jurados número 23 de la provincia de Rio Negro, acerca del femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.
La Brigada Rural dependiente de la Unidad Regional IV de la Policía de Río Negro en Valle Medio, realizó éste martes la retención preventiva de una moto que circulaba por rutas de la región presentando serias irregularidades, careciendo de identificación alguna y sin seguro obligatorio.
Personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán tomó intervención el martes a las 17:24 horas, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Chacabuco y Belgrano.
La Municipalidad de Luis Beltrán, llama a Licitación Pública N° 02/2025 para la ejecución de la obra delegada por la provincia de Rio Negro con denominación "Repavimentación parcial de calles y avenidas- Luis Beltrán, Rio Negro".
Durante el fin de semana se disputó el 2° Clasificatorio Provincial Sub-16 de Voley en la ciudad de Viedma, donde participaron 26 equipos femeninos y 17 equipos masculinos.
El próximo 13 de septiembre se realizará en Luis Beltrán la segunda fiesta de la cerveza artesanal, que ya había vivido su primera edición en la localidad de Choele.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
El histórico festival provincial, que en 2024 celebró su edición número 50, fue elevado a categoría nacional. El intendente Diego Ramello lo anunció en la presentación de la grilla artística.
El equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Familia de Choele Choel visitó éste viernes, en horas de la mañana, la escuela primaria n° 59 de la localidad de Chimpay.