Campeonato de jineteada rumbo a Jesús María

Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.

Regionales - Luis Beltrán15/09/2025
Palenque

El sábado 20 y domingo 21 de septiembre se desarrollará en el campo de doma de El Palenque, la tercera fecha del campeonato que busca a los jinetes que representarán a la provincia el Jesús María. 


Con una entrada a 15 mil pesos de podrá disfrutar de la competencia en clina, grupa y basto, de quienes buscan un lugar en Jesús María 2026. 


El día sábado por la noche se realizará un baile campero con la presentación de Los Joselinos quién además se presentarán el día domingo al mediodía en el almuerzo criollo.


Además se podrá disfrutar de la monta especial de Adrian Fernandez en El amigo de Carlos Morales. 


Cabe destacar que este evento cuenta con el auspicio del gobierno de Río Negro y el municipio de Luis Beltrán. 

