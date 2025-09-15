Detenido cuando intentaba hurtar un auto

Un sujeto de 25 años de edad fue detenido en las primeras horas de la mañana del domingo, minutos antes de las 8 horas, por efectivos de la comisaría 8va de Choele Choel cuando intentaba llevarse un auto estacionado en la vía pública.

Regionales - Choele Choel15/09/2025
Comisaria Choele
Comisaria Choele

El vehículo – un Peugeot 206 – se encontraba estacionado sobre calle Carlos Rogel al 200 sin las trabas de seguridad en las puertas y con las llaves colocadas. 

Ese panorama propicio para el delito fue aprovechado por el hombre, que tiene domicilio en Choele Choel, para intentar llevárselo. 

El dueño del rodado logró darle alcance y evitar que pudiera sustraer el vehículo justo en el momento que buscaba darse a la fuga.

En tanto, se alertaba telefónicamente a la guardia de la comisaría lo que estaba sucediendo. 

Cuando el móvil llegó aún el autor del hecho se encontraba siendo retenido en el lugar por el dueño del rodado. 

La policía procedió a reducirlo colocándole elementos de sujeción para poder trasladarlo hasta la comisaría local. 

La fiscalía dispuso entonces que quede detenido y el inicio de una causa penal por el delito de “Hurto de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa”.

Fuente Unidad Regional IV 

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20250910-WA0073

Accidente en la intersección de la ruta 22 y 251

Regionales11/09/2025

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.