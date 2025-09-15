Detenido cuando intentaba hurtar un auto

El vehículo – un Peugeot 206 – se encontraba estacionado sobre calle Carlos Rogel al 200 sin las trabas de seguridad en las puertas y con las llaves colocadas.

Ese panorama propicio para el delito fue aprovechado por el hombre, que tiene domicilio en Choele Choel, para intentar llevárselo.

El dueño del rodado logró darle alcance y evitar que pudiera sustraer el vehículo justo en el momento que buscaba darse a la fuga.

En tanto, se alertaba telefónicamente a la guardia de la comisaría lo que estaba sucediendo.

Cuando el móvil llegó aún el autor del hecho se encontraba siendo retenido en el lugar por el dueño del rodado.

La policía procedió a reducirlo colocándole elementos de sujeción para poder trasladarlo hasta la comisaría local.

La fiscalía dispuso entonces que quede detenido y el inicio de una causa penal por el delito de “Hurto de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa”.

Fuente Unidad Regional IV