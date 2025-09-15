El Viernes 19 se realiza la fecha número 8 de la liga de batallas de rap de Valle Medio en la localidad de Choele Choel en colaboración con el taller de rap municipal para hacer un evento especial para disfrutar en familia.
Detenido cuando intentaba hurtar un auto
Un sujeto de 25 años de edad fue detenido en las primeras horas de la mañana del domingo, minutos antes de las 8 horas, por efectivos de la comisaría 8va de Choele Choel cuando intentaba llevarse un auto estacionado en la vía pública.Regionales - Choele Choel15/09/2025
El vehículo – un Peugeot 206 – se encontraba estacionado sobre calle Carlos Rogel al 200 sin las trabas de seguridad en las puertas y con las llaves colocadas.
Ese panorama propicio para el delito fue aprovechado por el hombre, que tiene domicilio en Choele Choel, para intentar llevárselo.
El dueño del rodado logró darle alcance y evitar que pudiera sustraer el vehículo justo en el momento que buscaba darse a la fuga.
En tanto, se alertaba telefónicamente a la guardia de la comisaría lo que estaba sucediendo.
Cuando el móvil llegó aún el autor del hecho se encontraba siendo retenido en el lugar por el dueño del rodado.
La policía procedió a reducirlo colocándole elementos de sujeción para poder trasladarlo hasta la comisaría local.
La fiscalía dispuso entonces que quede detenido y el inicio de una causa penal por el delito de “Hurto de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa”.
Fuente Unidad Regional IV
Choele Choel presentó la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel12/09/2025
El histórico festival provincial, que en 2024 celebró su edición número 50, fue elevado a categoría nacional. El intendente Diego Ramello lo anunció en la presentación de la grilla artística.
Finalmente este viernes y con casi cien inscriptos, comienza a dictarse el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”.
El camión del plan del manejo contra el fuego se queda en Valle MedioRegionales - Choele Choel11/09/2025
Mientras los vecinos se reunían fuera del cuartel para apoyar a los bomberos y la conducción para que no se lleven la unidad forestal , llegó la noticia que se retiraba el pedido y que el camión finalmente queda en la zona, lo que fue recibido con aplausos.
Choele Choel dio el puntapié inicial a los zonales de los Colegiales 1, con la participación de cientos de chicos y delegaciones que llegaron a la ciudad para ser parte de una verdadera fiesta deportiva.
Fuertes críticas al ministro de producción por querer dejar a la zona de campo desprotegida llevándose el camión del plan de lucha contra incendios. Dicho vehículo no solo asiste al Splif sino que además es vital para combatir incendios en zona de dificil acceso.
Capacitación en Planeamiento Estratégico y Sistemas de Gestión para PyMESRegionales - Choele Choel10/09/2025
En un entorno empresarial cada vez más desafiante y lleno de oportunidades, se realiza en Choele una capacitación para fortalecer el liderazgo estratégico y adquirir herramientas concretas para gestionar la organización con eficacia.
El 5 de Octubre Choele Choel, recibe el Campeonato Patagónico MTB - XCO. El evento será fiscalizado y avalado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña FACiMo.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
El equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Familia de Choele Choel visitó éste viernes, en horas de la mañana, la escuela primaria n° 59 de la localidad de Chimpay.