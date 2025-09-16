Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
Estudiantes construyen un microtúnel
Se trata de estudiantes de 6º año del CET 29 quienes, como parte de sus practicas, construyeron un microtúnel de cultivo, una estructura sencilla que permite mejorar la producción de hortalizas y plantas bajo condiciones controladas.Regionales - Luis Beltrán16/09/2025
La iniciativa surge en el marco de las prácticas que llevan adelante en el predio del Centro de Jubilados de Luis Beltrán mediante un convenio con el municipio local, donde aplican los contenidos trabajados en clases. En este lugar los estudiantes ya han realizado plantación y cosecha de verduras de hojas, las que luego donaron a instituciones educativas.
El microtúnel fue realizado utilizando materiales accesibles, como caños de PVC, plásticos transparentes y estructuras metálicas livianas.
Los días 8 y 9 de noviembre en Luis Beltrán se desarrollará la novena edición de la Expo valle medio emprende.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través del área de bromatologia informa que los días miércoles 17 y jueves 18 del corriente, se realizará la capacitación para la manipulación de alimentos.
Tercera jornada del juicio por jurados por el femicidio de Marisa ColimanRegionales - Luis Beltrán11/09/2025
En el Auditórium de los Tribunales roquenses acaba de concluir la tercera jornada del juicio por jurados número 23 de la provincia de Rio Negro, acerca del femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.
La Brigada Rural dependiente de la Unidad Regional IV de la Policía de Río Negro en Valle Medio, realizó éste martes la retención preventiva de una moto que circulaba por rutas de la región presentando serias irregularidades, careciendo de identificación alguna y sin seguro obligatorio.
Personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán tomó intervención el martes a las 17:24 horas, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Chacabuco y Belgrano.
La Municipalidad de Luis Beltrán, llama a Licitación Pública N° 02/2025 para la ejecución de la obra delegada por la provincia de Rio Negro con denominación "Repavimentación parcial de calles y avenidas- Luis Beltrán, Rio Negro".
Durante el fin de semana se disputó el 2° Clasificatorio Provincial Sub-16 de Voley en la ciudad de Viedma, donde participaron 26 equipos femeninos y 17 equipos masculinos.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.