Estudiantes construyen un microtúnel

La iniciativa surge en el marco de las prácticas que llevan adelante en el predio del Centro de Jubilados de Luis Beltrán mediante un convenio con el municipio local, donde aplican los contenidos trabajados en clases. En este lugar los estudiantes ya han realizado plantación y cosecha de verduras de hojas, las que luego donaron a instituciones educativas.

El microtúnel fue realizado utilizando materiales accesibles, como caños de PVC, plásticos transparentes y estructuras metálicas livianas.