Este sábado 20 de septiembre a las 20 horas en la sala Teatro El Galpón de Luis Beltrán, se re estrena el espectáculo “El Borde, una poesía delirante” bajo la dirección de Pablo Otazú y la asistencia técnica de Laura Vinaya.
Luis Beltrán: el DPA realizó ensayos de bombeo y relevamientos geoeléctrico
El Departamento Provincial de Aguas (DPA), a través de su área de Hidrogeología, llevó adelante una serie de trabajos técnicos en Luis Beltrán, destinados a reforzar el sistema de provisión de agua potable.Regionales - Luis Beltrán17/09/2025
Se realizaron ensayos de bombeo en las perforaciones de la Cooperativa de Agua y otros Servicios LTDA de Luis Beltrán, con el objetivo de determinar los caudales de explotación y conocer con mayor precisión la oferta de agua disponible para el servicio que abastece a la comunidad.
La iniciativa surge a partir de un pedido de la propia Cooperativa, que solicitó al organismo provincial el acompañamiento técnico para planificar mejoras en la red de abastecimiento.
Una vez evaluada la cantidad de agua producida, el equipo técnico del DPA definió la necesidad de avanzar en la ejecución de nuevas perforaciones. Para ello, se realizaron relevamientos geoeléctricos, una metodología que permite identificar las zonas con mejores condiciones para el desarrollo de captaciones subterráneas.
Con estas acciones, el DPA reafirma su compromiso de trabajar junto a las cooperativas locales para garantizar el acceso a un recurso esencial como el agua potable, fortaleciendo la infraestructura para los vecinos y vecinas de Luis Beltrán.
Se trata de estudiantes de 6º año del CET 29 quienes, como parte de sus practicas, construyeron un microtúnel de cultivo, una estructura sencilla que permite mejorar la producción de hortalizas y plantas bajo condiciones controladas.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
Los días 8 y 9 de noviembre en Luis Beltrán se desarrollará la novena edición de la Expo valle medio emprende.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través del área de bromatologia informa que los días miércoles 17 y jueves 18 del corriente, se realizará la capacitación para la manipulación de alimentos.
Tercera jornada del juicio por jurados por el femicidio de Marisa ColimanRegionales - Luis Beltrán11/09/2025
En el Auditórium de los Tribunales roquenses acaba de concluir la tercera jornada del juicio por jurados número 23 de la provincia de Rio Negro, acerca del femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.
La Brigada Rural dependiente de la Unidad Regional IV de la Policía de Río Negro en Valle Medio, realizó éste martes la retención preventiva de una moto que circulaba por rutas de la región presentando serias irregularidades, careciendo de identificación alguna y sin seguro obligatorio.
Personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán tomó intervención el martes a las 17:24 horas, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Chacabuco y Belgrano.
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.
En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.