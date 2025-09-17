Luis Beltrán: el DPA realizó ensayos de bombeo y relevamientos geoeléctrico

Se realizaron ensayos de bombeo en las perforaciones de la Cooperativa de Agua y otros Servicios LTDA de Luis Beltrán, con el objetivo de determinar los caudales de explotación y conocer con mayor precisión la oferta de agua disponible para el servicio que abastece a la comunidad.



La iniciativa surge a partir de un pedido de la propia Cooperativa, que solicitó al organismo provincial el acompañamiento técnico para planificar mejoras en la red de abastecimiento.



Una vez evaluada la cantidad de agua producida, el equipo técnico del DPA definió la necesidad de avanzar en la ejecución de nuevas perforaciones. Para ello, se realizaron relevamientos geoeléctricos, una metodología que permite identificar las zonas con mejores condiciones para el desarrollo de captaciones subterráneas.



Con estas acciones, el DPA reafirma su compromiso de trabajar junto a las cooperativas locales para garantizar el acceso a un recurso esencial como el agua potable, fortaleciendo la infraestructura para los vecinos y vecinas de Luis Beltrán.