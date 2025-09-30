Desarrollaron curso de elaboración de cerveza artesanal

En el marco del convenio firmado entre la Municipalidad de Luis Beltrán y el Instituto de Educación Profesional (INEP) de la UNRN, se llevó adelante un nuevo curso de Elaboración de Cerveza Artesanal, a cargo del Prof. Yamil Silva, Técnico en Seguridad e Higiene de Alimentos.

Regionales - Luis Beltrán30/09/2025
IMG-20250929-WA0070

Durante los tres encuentros se trabajó en:


 La elaboración de cerveza artesanal guiada, paso a paso, en un entorno práctico.


La comprensión de parámetros básicos para el control de calidad de la cerveza elaborada.


La exploración de posibilidades de desarrollo de emprendimientos a pequeña escala en el ámbito de la cerveza artesanal.


Desde la Municipalidad de Luis Beltrán siguen generando propuestas de capacitación y formación que promuevan el desarrollo productivo y emprendedor de la comunidad.

Te puede interesar
IMG-20250923-WA0019

Luis Beltrán: 19 familias cumplieron el sueño de la casa propia

Regionales - Luis Beltrán23/09/2025

En una jornada cargada de emoción, el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Robin del Rio, entregaron las llaves de su vivienda a 19 familias de Luis Beltrán, que cumplen el sueño de su casa propia. Durante el acto, el Mandatario anunció que el barrio contará con servicio de gas y aseguró: “No vamos a detenernos hasta que cada rionegrino y rionegrina que tenga su terreno y su vivienda, cuente también con este servicio esencial”.

IMG-20250923-WA0018

Nuevo edificio escolar y repavimentación de calles en Luis Beltrán

Regionales - Luis Beltrán23/09/2025

El Intendente de Luis Beltran, Robin del Rio, recibió el proyecto para la construcción del nuevo edificio del Centro de Educación Técnica 29 con una inversión provincial de $4.510 millones. Es una de las escuelas que la Provincia construirá con fondos del acuerdo logrado con las petroleras. Además, se licitó la repavimentación de calles y avenidas de la localidad.

Lo más visto