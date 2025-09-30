Desarrollaron curso de elaboración de cerveza artesanal

Durante los tres encuentros se trabajó en:



La elaboración de cerveza artesanal guiada, paso a paso, en un entorno práctico.



La comprensión de parámetros básicos para el control de calidad de la cerveza elaborada.



La exploración de posibilidades de desarrollo de emprendimientos a pequeña escala en el ámbito de la cerveza artesanal.



Desde la Municipalidad de Luis Beltrán siguen generando propuestas de capacitación y formación que promuevan el desarrollo productivo y emprendedor de la comunidad.