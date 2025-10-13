Clínica de danzas Árabes

Serán dos talleres. Uno de ellos destinados para el nivel Inicial, al que pueden asistir principiantes, profes o bailarinas que quieran reforzar conocimientos.



El otro taller disponible es el de Nivel Avanzado – Presentación Escénica Meyanse. Para quienes buscan perfeccionar su puesta en escena y presencia artística.



La actividad, es arancelada y tendrá lugar en instalaciones del Club Social y Deportivo Luis Beltrán.



Para información sobre horarios y valores deben comunicarse al 2984318786.