Clínica de danzas Árabes

Se desarrollara en Luis Beltrán una clínica de danzas Árabes a cargo de la profesora y bailarina internacional Indira Celeste Monje

Regionales - Luis Beltrán13/10/2025
IMG-20251013-WA0012

Serán dos talleres.  Uno de ellos destinados para el nivel  Inicial, al que pueden asistir principiantes, profes o bailarinas que quieran reforzar conocimientos. 


 El otro taller disponible es el de Nivel Avanzado – Presentación Escénica Meyanse. Para quienes buscan perfeccionar su puesta en escena y presencia artística.


La actividad, es arancelada y tendrá lugar en instalaciones del Club Social y Deportivo Luis Beltrán.


Para información sobre horarios y valores deben comunicarse al  2984318786.

