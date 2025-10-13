Colisión en el centro de Beltrán

El día sábado en horas de la tarde se produjo una colisión en el centro de Beltrán cuando un vehículo colisiono con una moto.

Regionales - Luis Beltrán13/10/2025
IMG-20251013-WA0008

El hecho ocurrió sobre calle Avellaneda, frente a la plaza 9 de julio, dónde un Fiat duna weekend colisiono con una moto que se desplazaba por delante y que redujo la velocidad a raíz de la maniobra de una camioneta que buscaba estacionar. 


El motociclista al advertir la seña de la camioneta redujo la velocidad pero quien circulaba detrás no noto la situación a tiempo y colisiono con la moto en la que se desplazaba un solo ocupante.


Cómo saldo del accidente el motociclista recibió golpes, pero al ser descartadas lesiones graves, ambos conductores intercambiaron datos para seguir con los trámites de rigor.


Los vehículos fueron retirados por sus propietarios, cuando el personal policial así lo dispuso. 

