Colisión en el centro de Beltrán
El día sábado en horas de la tarde se produjo una colisión en el centro de Beltrán cuando un vehículo colisiono con una moto.Regionales - Luis Beltrán13/10/2025
El hecho ocurrió sobre calle Avellaneda, frente a la plaza 9 de julio, dónde un Fiat duna weekend colisiono con una moto que se desplazaba por delante y que redujo la velocidad a raíz de la maniobra de una camioneta que buscaba estacionar.
El motociclista al advertir la seña de la camioneta redujo la velocidad pero quien circulaba detrás no noto la situación a tiempo y colisiono con la moto en la que se desplazaba un solo ocupante.
Cómo saldo del accidente el motociclista recibió golpes, pero al ser descartadas lesiones graves, ambos conductores intercambiaron datos para seguir con los trámites de rigor.
Los vehículos fueron retirados por sus propietarios, cuando el personal policial así lo dispuso.
Se desarrollara en Luis Beltrán una clínica de danzas Árabes a cargo de la profesora y bailarina internacional Indira Celeste Monje
Se realizará en Luis Beltrán una jornada sobre Gallineros móviles – Activación de suelos.
INTA Valle Medio y la Cámara de productores agrícolas del departamento Avellaneda invitan a una capacitación en calibración de pulverizadoras con el objetivo de optimizar el uso de los equipos pulverizadores, procurando la seguridad del operario, y de mejorar el control de plagas y enfermedades en cultivos y monte frutal.
Convocatoria de artistas que quieran participar de la 9° Expo Valle Medio Emprende, que se realizará en Luis Beltrán los días 8 y 9 de noviembre.
En la madrugada del domingo, alrededor de las 2:30 horas, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán debió acudir en auxilio de tres personas que se habían accidentado en moto.
Se declaró Fiesta Nacional a la Fiesta Provincial de los Canales de Riego, que cada año se realiza en el mes de febrero en la ciudad de Luis Beltrán, provincia de Río Negro.
Este sábado 11 de octubre, a las 23:15 Horas se podrá ver el documental “Malena: La última pared” que cuenta la vida de Malena Gallardo, oriunda de la localidad de Luis Beltrán y desaparecida en Buenos Aires durante la última dictadura cívico – militar.
