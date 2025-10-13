Finalizo la liga formativa de básquet

Desde el área de deportes dependiente del municipio de Luis Beltrán felicitaron a cada delegación especialmente a la escuela municipal local que con gran trabajo, sigue creciendo en cada presentación.



Categoría U13



1ero Escuela Municipal de Las Grutas

2do Escuela Municipal Luis Beltran

3ro Escuela Municipal Lamarque

4to Club Chimpay

Goleador Maximiliano Dorado Campos de Luis Beltran



Categoría U15:

1ero Escuela Municipal de Luis Beltran

2do Escuela Municipal Las Grutas

3ero Club Chimpay

4to Escuela Municipal de Lamarque