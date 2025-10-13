Finalizo la liga formativa de básquet

Las finales u13 y u15 se celebraron con sede en Luis Beltran y los encuentros tuvieron alto nivel.

Regionales - Luis Beltrán13/10/2025
Desde el área de deportes dependiente del municipio de Luis Beltrán felicitaron a cada delegación especialmente a la escuela municipal local que con gran trabajo, sigue creciendo en cada presentación.


Categoría U13


1ero Escuela Municipal de Las Grutas
2do Escuela Municipal Luis Beltran 
3ro Escuela Municipal Lamarque 
4to Club Chimpay
Goleador Maximiliano Dorado Campos de Luis Beltran 


Categoría U15:
1ero Escuela Municipal de Luis Beltran 
2do Escuela Municipal Las Grutas
3ero Club Chimpay
4to Escuela Municipal de Lamarque

