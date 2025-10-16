En horas de la mañana de éste jueves, alrededor de las 7:55, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán acudió a un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en calle Guerrico, casi Sargento Cabral.
Conversatorio sobre el cáncer de mama
El día martes 21 a las 18 hs, en la sala de conferencias de INTA, ubicada en Villa Galense 575, se realizará un conversatorio sobre cáncer de mama, prevención y experiencias.Regionales - Luis Beltrán16/10/2025
Se contará con la presencia de médicas del Hospital Fernando Rocha y mujeres resilientes de nuestra localidad.
Esta actividad se enmarca en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para concientizar sobre la importancia de la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad.
La actividad está organizada por la Delegación del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura y la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Luis Beltrán.
Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.
El sábado 18 de octubre están todos invitados a la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán para disfrutar de una tarde llena de música y baile.
Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El Galpón
Las finales u13 y u15 se celebraron con sede en Luis Beltran y los encuentros tuvieron alto nivel.
El día sábado en horas de la tarde se produjo una colisión en el centro de Beltrán cuando un vehículo colisiono con una moto.
Se desarrollara en Luis Beltrán una clínica de danzas Árabes a cargo de la profesora y bailarina internacional Indira Celeste Monje
Se realizará en Luis Beltrán una jornada sobre Gallineros móviles – Activación de suelos.
En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
En el marco de la 31ª Fiesta Nacional del Tomate y la Producción del 12 al 15 de marzo de 2026, se realizará la gran rifa tomatera.
