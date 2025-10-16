Conversatorio sobre el cáncer de mama

El día martes 21 a las 18 hs, en la sala de conferencias de INTA, ubicada en Villa Galense 575, se realizará un conversatorio sobre cáncer de mama, prevención y experiencias.

Regionales - Luis Beltrán16/10/2025


Se contará con la presencia de médicas del Hospital Fernando Rocha y mujeres resilientes de nuestra localidad.
Esta actividad se enmarca en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para concientizar sobre la importancia de la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad.


La actividad está organizada por la Delegación del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura y la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Luis Beltrán.

