Conversatorio sobre el cáncer de mama

Se contará con la presencia de médicas del Hospital Fernando Rocha y mujeres resilientes de nuestra localidad.

Esta actividad se enmarca en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para concientizar sobre la importancia de la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad.



La actividad está organizada por la Delegación del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura y la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Luis Beltrán.