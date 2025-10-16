El ABC del cultivo de ajo

Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.

Regionales - Luis Beltrán16/10/2025
IMG-20251016-WA0012

La actividad tendrá lugar el Miércoles 22 de octubre, en el horario de 8:30 a 14.00 horas, en el INTA Valle Medio (Villa Galense 575 – Luis Beltrán).


Capacitador: Ing. Aldo López (INTA La Consulta).


Durante la mañana se abordarán los aspectos principales del cultivo de ajo.
De 11 a 14 h se realizará una visita a un establecimiento de la zona para ver el cultivo en campo.


Destinado a productores, técnicos, estudiantes e interesados en general.
Actividad gratuita con inscripción previa: bit.ly/AjoJornada


Organizan: INTA Valle Medio y Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

