Se accidentó al esquivar un perro

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una mujer de 32 años, residente en la zona rural y empleada municipal, había perdido el control de su motocicleta marca Mondial de 110 cc tras intentar esquivar un perro, cayendo sobre la calzada.

La conductora fue trasladada al hospital local para su atención médica, aguardándose el correspondiente informe.

En el sitio trabajó personal del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias de rigor.

Fuente Unidad Regional IV