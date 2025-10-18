El “Tren Saludable” pasó por Beltrán

La actividad, coordinada por la Lic. Mariana González, referente del Área de Alimentación y Nutrición del Consejo Escolar, tuvo como eje principal promover hábitos saludables desde la primera infancia, a través de distintas estaciones temáticas que invitaron a reflexionar sobre la importancia de comer bien y moverse más.



Durante el recorrido, los más pequeños participaron de juegos interactivos y dinámicas pensadas para enseñar de manera divertida cuáles son las mejores elecciones para una vida saludable: incorporar frutas y verduras variadas, preferir el agua como bebida principal y mantener una rutina activa y en movimiento.



El “Tren Saludable” sigue recorriendo distintas localidades del Valle Medio, llevando su mensaje de educación alimentaria y bienestar integral, con el objetivo de sembrar desde temprana edad la importancia de cuidar el cuerpo y disfrutar de una vida sana.