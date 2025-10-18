Un hombre que convive en pareja desde hace más de siete años logró consolidar un fuerte lazo con el hijo de la mujer. El afecto con el adolescente es recíproco. Desde que era un niño, el hombre se ocupó de su alimentación, de su cuidado personal, de llevarlo a la escuela y a sus distintas actividades. El vínculo se inició en la primera infancia. Ahora, la familia se ampliará.
El “Tren Saludable” pasó por Beltrán
Con una propuesta lúdica y educativa, el “Tren Saludable” hizo su parada en la localidad de Luis Beltrán, donde reunió a los niños y niñas del Jardín N° 26 en una jornada repleta de color, juegos y aprendizaje.Regionales - Luis Beltrán18/10/2025
La actividad, coordinada por la Lic. Mariana González, referente del Área de Alimentación y Nutrición del Consejo Escolar, tuvo como eje principal promover hábitos saludables desde la primera infancia, a través de distintas estaciones temáticas que invitaron a reflexionar sobre la importancia de comer bien y moverse más.
Durante el recorrido, los más pequeños participaron de juegos interactivos y dinámicas pensadas para enseñar de manera divertida cuáles son las mejores elecciones para una vida saludable: incorporar frutas y verduras variadas, preferir el agua como bebida principal y mantener una rutina activa y en movimiento.
El “Tren Saludable” sigue recorriendo distintas localidades del Valle Medio, llevando su mensaje de educación alimentaria y bienestar integral, con el objetivo de sembrar desde temprana edad la importancia de cuidar el cuerpo y disfrutar de una vida sana.
En horas de la mañana de éste jueves, alrededor de las 7:55, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán acudió a un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en calle Guerrico, casi Sargento Cabral.
Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.
El día martes 21 a las 18 hs, en la sala de conferencias de INTA, ubicada en Villa Galense 575, se realizará un conversatorio sobre cáncer de mama, prevención y experiencias.
El sábado 18 de octubre están todos invitados a la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán para disfrutar de una tarde llena de música y baile.
Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El Galpón
Las finales u13 y u15 se celebraron con sede en Luis Beltran y los encuentros tuvieron alto nivel.
El día sábado en horas de la tarde se produjo una colisión en el centro de Beltrán cuando un vehículo colisiono con una moto.
El jueves por la tarde, alrededor de las 16 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Choele Choel informó sobre un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 993 de la Ruta Nacional 22.