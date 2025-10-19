Importantes daños producto de un incendio en Beltrán

El incendio se desató pasadas las 13:20 horas en la propiedad ubicada sobre la prolongación de la calle Tello, a unos 300 metros del barrio Ingeniero Fernández, sitio en el que hay un complejo de canchas de fútbol 5.



Allí, una vivienda sufrió los daños de un voraz incendio desatado - presumiblemente - cuando el dueño de casa había dejado encendida una cocina.



No hubo personas con lesiones aunque los daños a la estructura edilicia resultaron muy importantes.

Fuente Unidad Regional IV