Importantes daños producto de un incendio en Beltrán

Personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán, y bomberos de la ciudad, debieron trabajar arduamente para sofocar un incendio desatado en una vivienda del área peri urbana de la localidad.

Regionales - Luis Beltrán19/10/2025
IMG-20251018-WA0060

El incendio se desató pasadas las 13:20 horas en la propiedad ubicada sobre la prolongación de la calle Tello, a unos 300 metros del barrio Ingeniero Fernández, sitio en el que hay un complejo de canchas de fútbol 5.


Allí, una vivienda sufrió los daños de un voraz incendio desatado - presumiblemente - cuando el dueño de casa había dejado encendida una cocina.


No hubo personas con lesiones aunque los daños a la estructura edilicia resultaron muy importantes.

Fuente Unidad Regional IV 

IMG-20251017-WA0010

IMG-20251016-WA0041

IMG-20251016-WA0012

IMG-20251017-WA0010

