Finalizaron talleres ESI impulsados por la Mesa de Género
La Mesa de Género Interinstitucional de Luis Beltrán, integrada por la Comisaría de la Familia, la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad, la SENAF y el Hospital Fernando Rocha, culminó el ciclo 2025 de talleres de Educación Sexual Integral (ESI) desarrollados durante los meses de agosto y septiembre.Regionales - Luis Beltrán20/10/2025
La propuesta fue convocada por el área de Ciencia y Tecnología de la ESRN N°55, y estuvo dirigida a estudiantes de distintos cursos de los turnos mañana y tarde.
El proyecto, titulado “Educación Sexual Integral: Conociendo mi cuerpo, cuidando mis vínculos”, abordó principalmente los ejes “valorar la afectividad” y “el cuidado del cuerpo y la salud”, centrando el trabajo en la temática de los vínculos.
A lo largo de los encuentros, se promovió la reflexión sobre los sentimientos, la empatía, el respeto y la solidaridad, con el propósito de fortalecer la construcción de relaciones basadas en el bienestar emocional y social.
Cabe destacar que la experiencia también se extendió a dos cursos del Instituto Sagrado Corazón de Jesús, donde se desarrollaron los mismos contenidos y dinámicas participativas.
Personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán, y bomberos de la ciudad, debieron trabajar arduamente para sofocar un incendio desatado en una vivienda del área peri urbana de la localidad.
Con una propuesta lúdica y educativa, el “Tren Saludable” hizo su parada en la localidad de Luis Beltrán, donde reunió a los niños y niñas del Jardín N° 26 en una jornada repleta de color, juegos y aprendizaje.
Un hombre que convive en pareja desde hace más de siete años logró consolidar un fuerte lazo con el hijo de la mujer. El afecto con el adolescente es recíproco. Desde que era un niño, el hombre se ocupó de su alimentación, de su cuidado personal, de llevarlo a la escuela y a sus distintas actividades. El vínculo se inició en la primera infancia. Ahora, la familia se ampliará.
En horas de la mañana de éste jueves, alrededor de las 7:55, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán acudió a un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en calle Guerrico, casi Sargento Cabral.
Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.
El día martes 21 a las 18 hs, en la sala de conferencias de INTA, ubicada en Villa Galense 575, se realizará un conversatorio sobre cáncer de mama, prevención y experiencias.
El sábado 18 de octubre están todos invitados a la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán para disfrutar de una tarde llena de música y baile.
En horas de la madrugada de éste sábado, personal policial de la Comisaría 17ª de Lamarque logró la detención de un individuo de 24 años de edad, domiciliado en esta localidad, tras ser sorprendido en el interior de una vivienda ajena.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.