Finalizaron talleres ESI impulsados por la Mesa de Género

La propuesta fue convocada por el área de Ciencia y Tecnología de la ESRN N°55, y estuvo dirigida a estudiantes de distintos cursos de los turnos mañana y tarde.



El proyecto, titulado “Educación Sexual Integral: Conociendo mi cuerpo, cuidando mis vínculos”, abordó principalmente los ejes “valorar la afectividad” y “el cuidado del cuerpo y la salud”, centrando el trabajo en la temática de los vínculos.



A lo largo de los encuentros, se promovió la reflexión sobre los sentimientos, la empatía, el respeto y la solidaridad, con el propósito de fortalecer la construcción de relaciones basadas en el bienestar emocional y social.



Cabe destacar que la experiencia también se extendió a dos cursos del Instituto Sagrado Corazón de Jesús, donde se desarrollaron los mismos contenidos y dinámicas participativas.