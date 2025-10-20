Habilidades blandas para el desarrollo productivo

El INEP de la UNRN organiza un taller de habilidades blandas para el desarrollo productivo

Regionales - Luis Beltrán20/10/2025
El taller de modalidad virtual sincrónica se compone de siete encuentros semanales.  


El taller inicia el 27 de octubre y el.mismo será todos los días lunes de 18 a 20 horas. 


Se trata de un espacio para fortalecer las habilidades personales y profesionales, tales como comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos y gestión del estrés.


El curso es arancelado y tiene un valor de 35 mil pesos. 


Para inscribirse deben ingresar en el siguiente link
 https://bit.ly/Habilidades_Inscripcion

