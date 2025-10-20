Habilidades blandas para el desarrollo productivo

El taller de modalidad virtual sincrónica se compone de siete encuentros semanales.



El taller inicia el 27 de octubre y el.mismo será todos los días lunes de 18 a 20 horas.



Se trata de un espacio para fortalecer las habilidades personales y profesionales, tales como comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos y gestión del estrés.



El curso es arancelado y tiene un valor de 35 mil pesos.



Para inscribirse deben ingresar en el siguiente link

https://bit.ly/Habilidades_Inscripcion