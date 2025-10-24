Solicitan circular con precaución por pavimentación parcial de calles

En el caso de la calle Sargento Cabral, se desarrollan obras entre Avellaneda y San Martín.



En tanto que en Vicente López y Planes las tareas de desarrollan entre Av. Guerrico y Chacabuco.



En calle Colón el trabajo se centra entre Av. J.A. Roca y Belgrano.



Sobre Belgrano los trabajos comprenden desde Chacabuco a French, y entre Berutti y Güemes.



En calle Tello las tareas de realizan en tramo de entre Vicente López y Planes, hasta Gregoria Matorras.



Mientras que en la calle Avellaneda se realizarán tareas entre Padre Anselmo y Padre Pegoraro.



Se solicita a los vecinos extremar las precauciones al circular por las zonas intervenidas, ya que se realizarán tareas de maquinaria pesada, nivelación y colocación de carpeta asfáltica.



Asimismo, por razones operativas y de seguridad, se procederá a la poda del arbolado urbano en los sectores donde las ramas interfieran con el desarrollo de las obras. Estas tareas serán efectuadas por personal autorizado, respetando los criterios técnicos y de conservación del patrimonio vegetal, priorizando siempre la seguridad de los trabajadores, vecinos y bienes públicos.