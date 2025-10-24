Solicitan circular con precaución por pavimentación parcial de calles

La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a los vecinos frentistas que, en el marco de la obra “Repavimentación parcial de calles y avenidas”, se estarán llevando adelante trabajos de mejora vial en distintos sectores.

Regionales - Luis Beltrán24/10/2025
IMG-20251024-WA0014

En el caso de la calle Sargento Cabral, se desarrollan obras entre Avellaneda y San Martín.


En tanto que en Vicente López y Planes las tareas de desarrollan entre Av. Guerrico y Chacabuco.


En calle Colón el trabajo se centra entre Av. J.A. Roca y Belgrano.


Sobre Belgrano los trabajos comprenden desde Chacabuco a French, y entre Berutti y Güemes.


En calle Tello las tareas de realizan en tramo de entre Vicente López y Planes, hasta Gregoria Matorras.


Mientras que en la calle Avellaneda se realizarán tareas entre Padre Anselmo y Padre Pegoraro.


Se solicita a los vecinos extremar las precauciones al circular por las zonas intervenidas, ya que se realizarán tareas de maquinaria pesada, nivelación y colocación de carpeta asfáltica.


Asimismo, por razones operativas y de seguridad, se procederá a la poda del arbolado urbano en los sectores donde las ramas interfieran con el desarrollo de las obras. Estas tareas serán efectuadas por personal autorizado, respetando los criterios técnicos y de conservación del patrimonio vegetal, priorizando siempre la seguridad de los trabajadores, vecinos y bienes públicos.

Regionales - Luis Beltrán20/10/2025

La Mesa de Género Interinstitucional de Luis Beltrán, integrada por la Comisaría de la Familia, la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad, la SENAF y el Hospital Fernando Rocha, culminó el ciclo 2025 de talleres de Educación Sexual Integral (ESI) desarrollados durante los meses de agosto y septiembre.

Regionales - Luis Beltrán17/10/2025

Un hombre que convive en pareja desde hace más de siete años logró consolidar un fuerte lazo con el hijo de la mujer. El afecto con el adolescente es recíproco. Desde que era un niño, el hombre se ocupó de su alimentación, de su cuidado personal, de llevarlo a la escuela y a sus distintas actividades. El vínculo se inició en la primera infancia. Ahora, la familia se ampliará.

Regionales - Luis Beltrán16/10/2025

En horas de la mañana de éste jueves, alrededor de las 7:55, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán acudió a un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en calle Guerrico, casi Sargento Cabral.

Regionales - Luis Beltrán16/10/2025

Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada "El ABC del cultivo de ajo", que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.

