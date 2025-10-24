El cuerpo de bomberos y la comisión del cuartel de Luis Beltrán se llena de orgullo con los resultados obtenidos por cuatro aspirantes de la institución.
Solicitan circular con precaución por pavimentación parcial de calles
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a los vecinos frentistas que, en el marco de la obra “Repavimentación parcial de calles y avenidas”, se estarán llevando adelante trabajos de mejora vial en distintos sectores.Regionales - Luis Beltrán24/10/2025
En el caso de la calle Sargento Cabral, se desarrollan obras entre Avellaneda y San Martín.
En tanto que en Vicente López y Planes las tareas de desarrollan entre Av. Guerrico y Chacabuco.
En calle Colón el trabajo se centra entre Av. J.A. Roca y Belgrano.
Sobre Belgrano los trabajos comprenden desde Chacabuco a French, y entre Berutti y Güemes.
En calle Tello las tareas de realizan en tramo de entre Vicente López y Planes, hasta Gregoria Matorras.
Mientras que en la calle Avellaneda se realizarán tareas entre Padre Anselmo y Padre Pegoraro.
Se solicita a los vecinos extremar las precauciones al circular por las zonas intervenidas, ya que se realizarán tareas de maquinaria pesada, nivelación y colocación de carpeta asfáltica.
Asimismo, por razones operativas y de seguridad, se procederá a la poda del arbolado urbano en los sectores donde las ramas interfieran con el desarrollo de las obras. Estas tareas serán efectuadas por personal autorizado, respetando los criterios técnicos y de conservación del patrimonio vegetal, priorizando siempre la seguridad de los trabajadores, vecinos y bienes públicos.
El INEP de la UNRN organiza un taller de habilidades blandas para el desarrollo productivo
La Mesa de Género Interinstitucional de Luis Beltrán, integrada por la Comisaría de la Familia, la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad, la SENAF y el Hospital Fernando Rocha, culminó el ciclo 2025 de talleres de Educación Sexual Integral (ESI) desarrollados durante los meses de agosto y septiembre.
Personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán, y bomberos de la ciudad, debieron trabajar arduamente para sofocar un incendio desatado en una vivienda del área peri urbana de la localidad.
Con una propuesta lúdica y educativa, el “Tren Saludable” hizo su parada en la localidad de Luis Beltrán, donde reunió a los niños y niñas del Jardín N° 26 en una jornada repleta de color, juegos y aprendizaje.
Un hombre que convive en pareja desde hace más de siete años logró consolidar un fuerte lazo con el hijo de la mujer. El afecto con el adolescente es recíproco. Desde que era un niño, el hombre se ocupó de su alimentación, de su cuidado personal, de llevarlo a la escuela y a sus distintas actividades. El vínculo se inició en la primera infancia. Ahora, la familia se ampliará.
En horas de la mañana de éste jueves, alrededor de las 7:55, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán acudió a un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en calle Guerrico, casi Sargento Cabral.
Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y 2 diputados.
Juicio por jurados en Roca: solicitud de pena por el homicidio de Marisa ColimanRegionales23/10/2025
La fiscalía solicitó prisión perpetua para el hombre declarado culpable por unanimidad por el jurado popular sobre el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán.
Fundación River Plate y Adidas, en el marco de la séptima edición de Premio de financiación a iniciativas deportivas con impacto social, premio el día jueves al club de Villa Unión que con su proyecto alcanzó el primer lugar y ganó 10 millones.