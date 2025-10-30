Se descompensó y finalizó con su auto sobre la vereda

El incidente ocurrió alrededor de las nueve de la noche del miércoles en la intersección de calles Roque Sáenz Peña y Saavedra.

La conductora, de 27 años de edad, que se encontraba acompañada por su hijo de 5, manifestó que sufrió una baja de presión mientras manejaba, lo que le hizo perder el control del rodado.

La policía avisó de inmediato al hospital local y en minutos arribó una ambulancia, donde un médico revisó a ambos ocupantes y determinó que no presentaban lesiones.

Fuente Unidad Regional IV