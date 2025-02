Ramello: “La prioridad siempre es Choele”

La apertura se realizó con la presencia de vecinos, funcionarios provinciales, municipales la totalidad de los ediles y referentes de instituciones intermedias de la región.

Para dar apertura al acto, la presidente del concejo deliberante Silvana Udovich, agradeció la presencia de todos en la sala, que definió como la casa del pueblo, donde se trabaja en pos de la ciudad y los vecinos.

Luego de la firma del libro de asistencia de los ediles, se dio la palabra al jefe comunal quien inició su discurso destacando el ambito participativo del concejo deliberante, donde se comparten proyectos para una ciudad mejor.

Seguidamente el intendente se refirió a los primeros cuatro años, donde se impulso la recuperación y se aumentaron las ofertas de servicios, bienes, espacios públicos y programas municipales.

Ramello, además indicó que se inició el segundo periodo con el mandato popular de no detenerse, no volver al pasado del estado deficitario y mal administrado. Se asumió el mandato de seguir proyectando obras, incorporando servicios, no detener la modernización.

Entre los distintos logros se refirió a la adquisición de una nueva motoniveladora, la restauración completa de la otra motoniveladora y adelantó que de la misma forma se reparara otra maquina y por primera vez el municipio podrá contar con tres motoniveladoras para prestar el servicio, destinando una de ellas al sector rural. En este sentido remarco que se invirtieron más de 500 millones en el parque automotor. Se invirtieron 11 millones en material para la reparación de calles de la ciudad y 34 millones en las señales de calles y espacios públicos.

Remarcó que con recursos propios se iniciaron las tareas en el nuevo acceso oeste, que no solo brindará una comunicación directa entre la universidad, la ruta 22 y la avenida San Martín, si no que además sumara nuevos lotes a la ciudad. En cuanto a los lotes remarcó que 232 terrenos, tendrán infraestructura, de los cuales 120 se encuentran con dueños y el resto podrán ser adquiridos por vecinos.

Destacó además las tareas de puesta en valor de espacios públicos, como es el caso de la plaza del barrio Las Bardas y también del barrio Maldonado.

Resaltó además el programa de regularización dominial, que incluso permitió resolver el problema de escrituras a familias que hace 36 años no contaban con su título y se suma a esto la noticia de que ciento cincuenta familias podrán efectuar de forma privada su escritura, se trata de vecinos del barrio Kirchner, 40 viviendas y Tupac Amaru.

Se puso en valor además el financiamiento y acompañamiento a instituciones, clubes y asociaciones de la ciudad, como así también el acompañamientos a sectores vulnerables, tanto con ayuda de leñas, como con el programa de becas municipales que ayuda a más de 250 familias de la localidad. En este mismo sentido se refirió al aporte a la cultura, resaltando la inversión de 316 millones para realizar el festival que se ha instalado como uno de los eventos más importantes del valle medio, también se menciono la reapertura del cine y la puesta en funcionamiento del polo gastronómico con 17 puestos de comida, donde se conjugan la comida, la música y el arte.

Se destacó el programa de castraciones urbanas que lleva cinco años de forma ininterrumpida, al que se suma el programa de castraciones de emergencia por medio de los cuales en el año 2024 se castraron más de 700 animales.

Finalmente el intendente Diego Ramello se refirió al compromiso para el presente año y en este sentido mencionó que se realizan gestiones con una entidad bancaria para obtener un crédito que permita la ejecución de 20 cuadras de asfalto, las que estarían destinadas a la avenida San Martín en el sector del barrio Villa Unión Sur y la avenida Don Bosco en el Barrio Maldonado.

Adelantó que se trabaja en un proyecto integral de seguridad vial, con la instalación de tecnología de Totem alertadores de velocidad, y lectores de patentes en todos los accesos. Es tecnología que ofrece capacidad operativa y de gestión para el control de cruces de semáforo, uso de celulares al volante y el uso de cascos.

Con recursos propios se adquirieron 250 lámparas led, para colocar en el casco viejo de la ciudad.

Ramello indicó que “ Nosotros creemos que el problema no es el estado, el problema es la mala administración, pero no hay que destruir el estado, debemos exigir un estado bien administrado,eficiente, que gestione e incorpore activo, acá estamos demostrando que es posible. Nosotros fuimos capaces de realizar los cambios y las transformaciones necesarias que nos permiten tener hoy un municipio saneado economica y financieramente. Pasamos de un deficit de la cuenta ahorro inversión del 15% en el año 2019 a un superávit del 7,65% en el año 2024. Para nosotros el equilibrio fiscal es irrenunciable.”

“Choele es un ejemplo de cómo una comunidad si tiene perseverancia, voluntad y constancia, puede alcanzar los objetivos que se propone. Choele es un ejemplo de cómo una comunidad si se organiza y se planifica, puede salir de una situación de estancamiento y decadencia” remarcó el intendente municipal quien para finalizar convocó a los concejales a seguir en la senda de encontrar consensos y mayorías, que redunden en más crecimiento y más progreso para los vecinos.